新華社鄭州５月２８日電（記者雙瑞）５月份以來，河南多地出現臭氧中度污染，河南省環境污染防治攻堅辦近日部署揮發性有機物治理工作，其中包括高溫天氣機動車限行、揮發性有機物重點企業錯峰生產、調整加油站裝卸油時間等措施。

據了解，在連續出現３０℃以上高溫和強烈日照下，揮發性有機物活性物質發生光化學反應，可產生臭氧和ＰＭ２．５。河南省環境污染防治攻堅辦主任、省環保廳廳長李和平分析，多地出現臭氧污染，有高溫天氣條件，主要原因還是治理揮發性有機物不力。

根據部署，６月３０日前，河南將完成３６０９家石油煉製、石油化工、包裝印刷、化工企業揮發性有機物污染綜合治理任務；全省２３６５家汽車、傢具、工程機械、鋼結構、集裝箱等製造企業完成揮發性有機物達標治理；加快整治取締已排查出的３６６００家「散亂污」企業，特別是涉及揮發性有機物排放的小噴塗、「黑加油站」等無組織排放企業。

為了遏制揮發性有機物排放，河南還將探索高溫天氣機動車限行。借鑒上下班高峰機動車限行辦法，在高溫時段特別是１１時至１４時期間，實行機動車限行，減少機動車氮氧化物排放。

此外，鼓勵揮發性有機物重點企業在１０時至１８時期間實施停產，加油站卸油作業時間調整到晚８點至早８點期間，建築牆體塗刷等使用有機溶劑的市政作業禁止在１０時至１８時期間進行，減少在高強度陽光照射下產生的臭氧污染。