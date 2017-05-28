青海省下達２０１７年少數民族發展資金逾２億元北京新浪網 (2017-05-28 16:09)
新華社西寧５月２８日電（記者 徐文婷）記者從青海省民族宗教事務委員會獲悉，青海省財政近日下達２０１７年少數民族發展資金２．０２５７億元，資金直接撥到各市州３９個縣區，主要用於人口較少民族聚居村規劃任務建設，促進民族地區經濟社會發展。
據了解，少數民族發展資金項目涵蓋村社道路改建硬化、水利建設、畜牧養殖、特色種植、鄉村環境、非物質文化遺產傳承與保護、沼氣池及改廁等工程，與基層群眾生產生活緊密相關。
此外，２０１１年至２０１６年，國家民委共下達青海省少數民族發展資金９．１８７７億元，有力改善了全省民族地區基礎設施落後面貌，提高了少數民族群眾的生產生活條件，促進了民族地區經濟社會各項事業的發展。
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