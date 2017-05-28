新華社香港5月28日電（記者郜婕）「今天開放日的主題是『慶祝香港回歸20周年』，外交部駐港公署與香港特區同一天成立，因此也歡迎大家來共慶我們的20歲生日。」28日舉行的外交部駐香港特別行政區特派員公署開放日活動中，一名工作人員如此向前來參觀的香港市民介紹，得到多名參觀者回應「生日快樂」。

當天是外交部駐港公署2014年開啟這項「品牌活動」以來的第六個開放日，吸引了大量香港市民參加。記者於活動開始前約半小時在公署外看到，已經有數百名市民排隊等候入場。預計當天共有超過3000名市民前來參觀。

85歲的吳女士懷抱不足2歲的曾孫在外交公署大堂內告訴記者：「參觀外交公署機會難得，所以我和孫女帶著曾孫都來了。」

除了開放外交公署辦公大樓供市民參觀，開放日活動還包含「新中國外交」圖片展、「美麗中國」攝影展、「今日中國」短片放映、少數民族特色文藝演出、內地書畫家現場表演，以及美食品嘗等。前來參觀的市民還可獲得外交公署成立20周年紀念封和圖書等紀念品。

67歲的陳女士在一名內地國畫家的表演台前排隊等了半小時，如願獲得一幅畫家現場揮毫而作的牡丹圖。她興奮地向記者展示：「畫得很生動，寓意也好，是很好的留念。」

來自港島柴灣的3名初中生說，他們與同學一起來參觀外交公署，令他們印象深刻的內容包括來自雲南少數民族藝術團的歌舞表演，「以前只在電視上見過」。

外交公署在15層為「新中國外交」圖片展專門辟出一個大展廳，展示數百幅圖片，介紹中國外交事業從新中國成立至今走過的歷程，還專設「港澳回歸」部分。

不少市民參觀后在留言簿上寫下感想。一名姓謝的參觀者寫道：「祖國強盛、洗脫百年恥辱是我們感到最驕傲的事。」另一名市民黎小姐寫道：「讓香港學生多認識祖國。」還有一名8歲男孩寫下「愛祖國愛香港」並畫上愛心。

外交部駐港公署副特派員胡建中說，本次活動意在讓香港市民從多角度了解國家優秀傳統文化，了解國家發展、中國外交和涉港外交取得的重要成就，進一步感受「祖國好，香港好」的深刻內涵，提振香港市民的民族自信心和自豪感。

「涉港外交工作是中央對港工作和國家總體外交的重要組成部分，」胡建中說，「20年來，我們堅定維護國家主權與安全，積極協助香港擴大對外交往與合作，有效、周到維護港人海外合法權益，為『一國兩制』成功實踐、維護香港長期繁榮穩定貢獻了自己的力量。」