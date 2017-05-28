（中央社義大利27日綜合外電）美國總統川普宣布將於下週決定是否遵守巴黎氣候協定後，引發網友反彈，國防部長馬提斯在今天完整播出的電視專訪指出，懷疑全球暖化的川普現在對這項議題持「廣泛開放」態度。



川普作此宣布的同時，七大工業國集團（G7）領袖在義大利西西里的峰會已結束，在此問題上陷入僵局。其他6國對川普不願就巴黎協定作出承諾表示失望。



峰會最後宣言反映美國和其他6個參與國間的僵局，因這6國全都傾全力支持巴黎協定。



宣言說：「美國正在檢視它在氣候變遷和巴黎協定的各項政策，因此無法加入這些議題的共識。」



「理解這道程序，（其餘參與國）重申他們快速執行巴黎協定的堅定承諾。在這脈絡之下，我們全體同意支持開發中國家的重要性。」



然而， 美防長馬提斯（James Mattis）在哥倫比亞廣播公司（CBS）今天播出的訪問中說，川普對巴黎氣候協定持「廣泛開放」態度。



「我在布魯塞爾參與幾場討論會，順便一提，有談論到氣候變遷議題，而總統持開放態度，他很好奇其他人、其他國家的領袖為什麼抱持他們現有立場。」他說，「我很確定，總統對此議題抱持廣泛開放的態度，並考慮協議的利與弊。」



稍早，德國總理梅克爾（Angela Merkel）批評說，跟川普在這項議題上的討論「非常困難，更不用說非常令人不滿意了。」



法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則給予較為正面的評價，說相關討論很有用，「我認為有進展，有實質討論、有交換意見。」他並發言希望川普決定讓美國繼續留在巴黎協議的框架之中。



川普今天推文說，「我將在下週對巴黎協定作出我的最後決定。」引發網友砲轟。



@RJSzczerba說，「你要問哪個顧問的建議？沒老實說出跟俄國官員會面的那一個？還是另外一個沒老實說出跟俄國官員會面的那一個？」



@jules_su酸說，「你面臨多麼困難的抉擇啊！是要救地球呢？還是幫未來世代毀了地球？」



不過也有網友說，「巴黎協定無法『救地球』。別相信他們告訴你的每件事。」1060528