作者:快訊

5月25日至28日,2017中國國際大數據產業博覽會在貴州省貴陽市舉行,此次博覽會以「數字經濟引領新增長」為年度主題。在26日時,2017中國國際大數據產業博覽會也舉辦一場「機器智慧」高峰對談會,談論主題為「機器智慧--超越人工智慧新時代」,邀請史丹佛人工智慧與倫理學教授傑瑞·卡普蘭教授、Founder Space創辦人史蒂夫·霍夫曼、阿里巴巴技術委員會主席王堅,以及北京大數據研究院院長鄂維南一起對談。

傑瑞·卡普蘭是史丹佛大學研究人工智慧的專家,他也是矽谷的創業家,目前有兩個創建的公司已經上市了,也在史丹佛教授人工智慧經濟和影響方面的課程,著有《Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth and Work in the Age of Artificial Intelligence》一書。

機器智慧與人工智慧真的有區別嗎,一定要把他們區別開嗎?

這是一個定義的問題,看你怎麼定義,但是我想首先我們要理解人工智慧它的主要目標,就是要用機器從新創造人類的智慧,是50年當時人們提出來的目標,但是實際機器的優勢和人是不一樣,機器做運算比人快得多,儲存和提取資訊速度遠比人類快很多,所以機器智慧在很多方面不同於人類智慧,也是超出人類智慧。

但是我必須講清楚,這個也沒有什麼好擔心的,人類歷史上一直會使用機器來完成我們的工作,因為機器正是超出人類的工作能極的,機器可以比人類力氣更大、速度更快,所以我們不應當把機器想像成有智慧的,我們應當把機器智慧看成是新一代的自動化,自動化的新浪潮,它改變人類社會,就好比今天的電腦革命改變人類社會,我們可以用機器幫助工人,也可以取代一部分的工人,只要機器做得比工人更好,但是所有這些僅僅會使我們社會生產力提高,更加的富裕。

MI有沒有比較實際案例應用覺得它確實比AI強,它是什麼東西?

這個答案很簡單,機器不是人,機器有它獨特的優勢,有它的強項,就好比今天人們使用電腦去做一些人類不擅長做的事,同樣,以後我們會使用機器智慧做人類不擅長做的事情,我們僅僅是在擴大應用的範圍,用電磁技術來擴大我們工作的範圍。

你認為機器智慧比人工智慧對社會、對企業能夠帶來什麼樣的結構化的顛覆?會帶來什麼趨勢。

我講兩點。第一點,我們開這樣的會的時候很少聽到,我是科技樂觀者,但是就這些技術的採用而言的話我是悲觀主義者。什麼意思?我認為一般都需要很長的時間,比我們想像的時間更長,像個人電腦,花了30年才真正的普及了,雖然已經很快了,所以,我想機器智慧在未來可預見當中一定是逐漸反覆運算採用和應用過程。

首先它一定會提升,比如說今天有自動化的翻譯,未來對它一定會有所改進。另外,有些應用今天還處在實驗室階段,將來這些都會推出來。大家都在講自動駕駛車,好象自動駕駛車已經在路上了,但是我可以向大家預言,在25年以後,還會有很多車不是自動駕駛汽車,我們還會再等待。

對社會的影響,像其他有很多科技一樣,這個技術是于道德倫理是中性的,怎麼利用這個科技是由我們來定,所以,這個不是一個科技對話,這個問題更多的是社會對話,我們可以用這個科技治癒疾病,也可以用這個技術來殺害人們,所以這個技術有很多可能的應用場景,我們必須做非常縝密、周全的思考,保證這個技術它的好處可以惠及廣泛社會成員,而不僅僅是惠及富裕的人們能用得起用得起這樣的機器智慧。

結語

我想,機器智慧不應該認為它是讓機器變得像人一樣有智慧,應該是看成是新一代的自動化,從這個角度來理解,就更能夠清晰看到,它不是來取代人,它是來輔助人,還會有大量的工作崗位,現在就有很多工作崗位不能靠自動化來取代。

但是像剛才討論時嘉賓所講的,這個技術它會改變工作的性質,讓我們工作變得更加高效,如果從這個視角來理解,認為它是自動化的延伸,這樣我們更能夠預測和駕馭這個技術的未來走向,而且我們更能夠認清我們有道德上的責任,有道德上的義務保證這個技術能惠及全社會,而不僅僅是又一個新的工具可以讓富人剝削窮人。

