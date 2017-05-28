錢不是存出來的，是賺出來的。

這句話經常出自我們身邊那些成功人士之口。而與勤儉節約的老一輩相比，很多年輕人的確更加堅信，只有不斷提高收入，才能積累財富，節衣縮食地存錢難以讓財富快速增長。

但是，設想一下，假如你突然丟了工作或者裸辭，你的存款能夠維持多久？如果家人或自己突然得了一場重病，你能拿出多少醫療費用？

5月19日，美聯儲發佈了《2016年美國家庭經濟狀況報告》（Report on the Economic Well-Being of U.S. Households in 2016)。這份調查報告顯示，美國居然有44%的成年人連400美元（約合人民幣2700元）的應急款都拿不出來。面對突發情況時，他們不得不變賣物品或找朋友借錢。

在這個人均收入如此高的國家，為什麼這麼多人存不住錢呢？理解美國人這一尷尬境地的成因，也有助於我們避免類似的陷阱 。

44%的美國人拿不出400美元

從2013年開始，美聯儲每年都會發佈《美國家庭經濟狀況報告》，而家庭應急存款一直是報告中的重要內容。2016年，應急存款低於400美元的成年人佔比達到44%，但在2013年，這一比例高達50%。雖然這一情況近年來有所改觀，但依然是美國社會的一個不安定因素。

在美聯儲的2016年報告中，受訪者被問及，如果發生了意外（突然汽車壞了需要修理、家用電器需要更換或者突發疾病需要支付醫療費用）能否立即拿出400美元？只有56%的人表示能夠拿出相應的現金，或者能夠用信用卡支付，而且能在下一個還款日還清這筆錢。

而在另外44%的受訪者中，有45%表示將用信用卡支付，但會逾期還款；27%表示完全拿不出這400美元；還有15%的受訪者說能從親戚朋友那裡借錢。

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▲拿不出400美元應急款怎麼辦（來源：美聯儲《2016年美國家庭經濟狀況報告》）

此外，對於那56%能夠拿出這筆錢的成年人來說，這400美元會對他的生活帶來什麼影響呢？其中，有13%的人表示，花了這400美元，其他方面就入不敷出了。

需要注意的是，美聯儲報告中的400美元應急款部分包含在存款中，但又不完全是存款。有時候，即便你有500美元存款，但如果突然掏出400美元應急，那麼隨後的生活必然會受到嚴重影響。那麼美國人的存款有多少呢？

銀行利率諮詢機構GOBankingRates的統計顯示，2016年，有69%的美國人銀行賬戶中存款低於1000美元，而在2015年，這一比例為62%。令人吃驚的是，有34%的美國人表示自己銀行卡里一分錢都沒有。

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▲美國人銀行存款情況（來源：GOBankingRates）

美國人的錢都花哪兒了

作為世界第一大國，美國人均收入並不低，但為什麼將近一半的美國人連400美元都拿不出來，為什麼1/3的美國人一分錢存款都沒有，他們的錢都花到哪去了？從美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）2013年的一份統計可見一斑。

2013年，美國家庭平均收入是63784萬美元（約合人民幣43萬元），如果在中國絕大多數城市，肯定算是中高等收入家庭了。

從開銷來看，美國家庭平均有5252美元用於償還債務或存款，僅占年收入的8%；納稅7432美元，佔比12%，其餘51100美元都花掉了。其中，最大的一筆開銷是住房，買房（還房貸）或租房開銷10080美元，與之相關的水電費物業等花費是7068美元，這兩項佔總消費的33.5%。

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那麼，在美國，買房划算還是租房划算呢？美國勞工統計局數據顯示，買房家庭在住房各方面花費9552美元，租房家庭開銷9477美元，兩者似乎差不多。但是，每經小編從另一組數據中發現，美國家庭房屋自有率和個人可支配收入存款率之間有著驚人的聯繫。

一般來說，當美國經濟發展、個人收入增長時，存款則會增加，因為存款更加容易。但是，在上世紀90年代，美國人收入增長很快，但存款率卻下降了超過5個百分點，下降幅度是20世紀後半葉最大的十年。而正是在90年代，按揭貸款買房開始興盛起來。

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▲1985年～2010年美國人可支配收入存款率走勢（來源：聖路易斯聯儲）

美國家庭住房自有率從90年代開始增長，到了2005年左右達到頂峰。

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▲1985年～2010年美國住房自有率走勢（來源：聖路易斯聯儲）

美國《大西洋月刊》解釋稱，從上世紀90年代開始，大量美國人開始貸款買房，很多人放棄了70年代經濟不景氣時養成的存款習慣。到了1998年，除了最富有的10%的人口之外，其餘人口的存款率變成了負數，這正是房貸上漲造成的結果。

「愛攀比、愛買房」的中國人能存錢嗎

除了貸款買房之外，炫耀性消費也導致美國人存款率下降。2012年，芝加哥大學布斯商學院的兩位經濟學家Marianne Bertrand和Adair Morse研究發現，過去30年，美國普通人的收入增長緩慢，而富有階層收入卻急速增加，但同時美國平均存款率也在下降。對此，兩位專業研究結果表明，過去30年，至少有1/4的存款率下降是由於「滲透消費」導致的。這種「滲透消費」其實就是一種攀比性消費，當人們看見其他人吃著美食、手拿奢侈品包包、過著奢華生活，於是自己哪怕沒錢，也不惜貸款購買。研究顯示，在美國一些富裕的州，中產家庭的開銷從水電氣和食物等生活必需品，轉移到了珠寶、傢具、健身房課程等消費。

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▲黑色：非富有家庭年收入；紅色：非富有家庭攀比消費（來源：Marianne Bertrand和Adair Morse論文）

而在目前移動互聯網時代，美國「千禧一代」更面臨過分消費的壓力。GOBankingRates統計顯示，52%的年輕人表示，和朋友攀比所帶來的消費給自己造成了壓力。還有46%的年輕人說，社交媒體上的炫富照片，也讓自己壓力山大。

其實，愛攀比愛面子是全球年輕人的通病，中國也不例外。很多年輕人在收入還不夠高的時候，就開始追求奢侈品包包、最新款的數碼產品、出國旅遊。而且現在銀行信用卡、手機端的信用支付也給這種超前的面子消費提供了便利。不僅如此，這種消費風氣在大學中也很盛行，於是就有了「裸貸」。

之前，人們都說中國人愛存錢不愛消費，儲蓄率一直處於全球最前列，達50%左右。但事實上，中國國民的高儲蓄率中，有很大一部分是政府和企業儲蓄高導致的。來自國際清算局的數據就顯示，在2000到2008年間，中國國民總儲蓄增長中有80%源於政府及公司部門，並非來自家庭。

除了攀比和面子消費，中國年輕人還愛買房。4月份滙豐銀行的一份報告稱，中國「千禧一代」（即80后、90后）住房擁有率達到70%，同時有4成青年買房靠父母。在買房年輕人越來越多，但大部分還得依靠父母的存款提供首付，同時自己每月還要負擔貸款。這勢必會減少老一輩的存款，並導致年輕人存款難度增加。

不過，可喜的是，有一組數據顯示，年輕人愛攀比、愛消費、不存款的刻板印象逐漸被打破。多家企業聯合發佈的《2017年輕人消費趨勢數據分析》顯示，2016年，全國年輕人人均收入6726元/月，月均支出4386元，月存款達到了2340元。

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▲圖片來源：《2017年輕人消費趨勢數據分析》

而且，收入越低的年輕人，越具有理財意識。可見，與美國人相比，中國人愛存錢的習慣依然很強。

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▲圖片來源：《2017年輕人消費趨勢數據分析》

（來源：每日經濟新聞）