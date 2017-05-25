親們：

2017年5月26日，中國商務部發佈2017年第28號公告，為維護國家安全，對大型挖泥船實施出口管制，未經許可任何單位和個人不得對外出口。

【發佈單位】商務部 海關總署

【發佈文號】公告2017年第28號

【發佈日期】2017-5-25

【實施日期】2017-6-1

根據《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國海關法》的有關規定，為維護國家安全，經國務院批准，決定對下列挖泥船實施出口管制：

一、符合以下條件之一的挖泥船，未經許可，不得出口：

（一）耙吸式挖泥船

1．艙容大於或等於1500立方米；

2．挖深大於或等於15米；

3．具有艏吹功能及裝置。

參考稅號為89051000。

「浚洋1」由中交廣州航道局有限公司投資建造，總艙容量21028立方米，屬超大型耙吸式挖泥船，也是目前世界上最先進的耙吸式挖泥船之一。2016年10月10日在廣州港舉行建成交接儀式，該輪擁有強大的疏浚和吹填造地能力，當之無愧地稱得上是中國挖泥船中的新一代「巨無霸」。「浚洋1」曾亮相於中斯「一帶一路」合作項目——斯里蘭卡科倫坡港口城建設。「浚洋1」具有強大的疏浚和吹填造地能力，每小時挖泥約2萬立方米，相當於在一個國際標準足球場上堆起一層樓高的泥沙量（按照0.6的沉降率，規模巨大）！

（二）絞吸式挖泥船

1．絞刀功率大於或等於500千瓦；

2．挖深大於或等於15米；

3．總裝機功率大於或等於2000千瓦；

參考稅號為89051000。

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天鯨號是自航的絞吸式挖泥船，是中國吹沙填海的利器，由中交天津航道局有限公司投資並聯合上海交通大學、德國VOSTA LMG公司進行設計，由招商局重工（深圳）有限公司建造的大型挖掘疏浚船，裝機功率、疏浚能力均居亞洲第一、世界第三。

（三）鬥式挖泥船

1．鬥容大於或等於4立方米；

2．挖深大於或等於15米。

參考稅號為89051000。

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中交廣州航道局有限公司使用的「金雄」號抓鬥式挖泥船，抓鬥容積30立方米。

（四）吸沙船

1．艙容大於或等於500立方米；

2．總裝機功率大於或等於1000千瓦。

參考稅號為89051000。

（五）自航自卸式泥駁

1．艙容大於或等於1000立方米；

2．具有艏吹功能及自卸裝置。

參考稅號為89019041。

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振華重工建造的7100立方米自航式泥駁「長江口駁1號」。 該船是目前國內艙容量最大的泥駁船，最大艙容達7100立方米，可在載重約9500噸的情況下連續疏浚作業20天。

二、從事上述挖泥船出口的經營者，須經商務部登記。未經登記，任何單位和個人不得出口上述挖泥船。有關登記條件、材料、程序等事項參照《敏感物項和技術出口經營登記管理辦法》（對外貿易經濟合作部令2002年第35號）的相關規定執行。

三、經登記后的出口經營者在從事上述挖泥船出口時，應當向商務部提出申請，並提交下列文件：

（一）申請人的法定代表人、主要經營管理人以及經辦人的身份證明；

（二）合同或者協議的副本；

（三）挖泥船的技術說明；

（四）最終用戶證明和最終用途證明；

（五）商務部規定提交的其他文件。

四、商務部應當自收到上述申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在45個工作日內做出許可或者不許可的決定。對國家安全有重大影響的本公告所列挖泥船的出口，商務部應當會同有關部門報國務院批准。報國務院批准的，不受本條規定時限的限制。

五、申請經審查許可的，由商務部頒發兩用物項和技術出口許可證。

六、出口許可證件申領和簽發程序、特殊情況處理、文件資料保存年限等，參照《兩用物項和技術進出口許可證管理辦法》（商務部 海關總署令2005年第29號）的相關規定執行。

七、出口經營者應當向海關出具兩用物項和技術出口許可證，依照海關法的規定辦理海關手續，並接受海關監管。出口經營者應持商務部簽發的兩用物項和技術出口許可證向海關辦理驗放手續。

八、出口經營者未經許可、超出許可範圍出口或有其他違反本公告行為的，由海關或商務部依照有關法律法規的規定給予行政處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

九、本公告所稱出口，是指貿易性出口以及對外贈送、展覽、援助、租賃、承包工程、科技合作、服務和以其他方式進行的轉移。

十、本公告自2017年6月1日起實施。

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那麼問題來了，

到底為啥要限制技術出口呢？

小新也不是很明白，

咱們還是欣賞美圖吧——

內容來源：商務部、新華網、觀察者網

【本文來自微信公眾號「國資小新」】