新華社武漢５月２８日電（記者 梁建強）「六一」兒童節到來之際，在全國道德模範、全國人大代表、「信義兄弟」孫東林的帶領下，湖北省信義兄弟農民工幫扶基金會聯合１０餘名愛心企業家近日長途跋涉，來到武漢市對口幫扶地區——宜昌市五峰土家族自治縣開展捐資助學公益活動。活動中，累計為貧困地區學校捐贈愛心善款和學習物資價值２０萬元。

信義兄弟基金會此次幫扶的學校是仁和坪鎮的升子坪希望小學。學校地處大山深處，距離武漢約４００餘公里。全校學生２３３名，其中留守兒童近１７０名，寄讀生１９０餘人。此次公益行活動緊扣「扶貧、扶智、扶志」的主題，啟動了「五峰縣信義兄弟獎學基金」項目，用以幫助貧困學子順利完成學業；並資助成立「五峰縣信義陽光兒童合唱團」，培養學生們的業餘愛好，豐富他們的校園生活。此外，基金會還與五峰縣仁和坪鎮牽手成為精準扶貧對口單位，每年由基金會組織愛心人士定向購買當地部分登記在冊的扶貧困難家庭提供的農產品。

全國道德模範劉培，以及信義兄弟基金會常務副理事長、武漢前川電力工程公司董事長占學傑，武漢盤龍城鎮建設發展公司董事長黃文勝，九州通醫藥集團黨委副書記程波濤等參與此次活動。活動中，共捐贈愛心善款和１００套學生高低床、２３３套學習大禮包、優秀少兒讀本１０００冊、文體教學器材６０套等物資，價值２０萬元。

據了解，仁和坪鎮是武漢市黃陂區對口援助的對象。自２０１３年開始至今，黃陂區財政已累計支援五峰縣約千萬元的資金和物資。

「基金會前年在新疆博樂、去年在十堰房縣、這次在宜昌五峰開展捐資助學活動，每次都給我很大的觸動，山區孩子們求學的強烈願望和積極心態打動了我。」孫東林說，「回報社會是我們的責任，也是義務。基金會要將『信義兄弟』精神傳承下去，做社會正能量的傳遞者。後期，基金會還將舉辦『感受城市魅力武漢行』等活動，所有費用由基金會承擔，帶孩子們看看大山外面的世界。」