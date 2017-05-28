新華社倫敦５月２７日電（記者 張家偉）英國和希臘研究人員在最新一期英國《自然·通訊》雜誌上報告說，他們在希臘克里特島北部村民身上發現一種可預防心血管疾病的基因變體。

克里特島北部有一處名為米羅伯塔莫斯的地方，當地村民飲食中含有較多動物脂肪，卻仍普遍健康長壽。為揭開其中的奧秘，英國桑格研究所學者與希臘同行決定對此展開深入調查。他們從當地村民中抽選２５０人進行完整基因測序，以便構建當地人口的「遺傳圖譜」。

研究人員在基因測序中發現了一種名為「ｒｓ１４５５５６６７９」的基因變體，這種變體與「壞脂肪」甘油三酯和「壞膽固醇」極低密度脂蛋白水平較低相關，而這些因素均有助降低心血管疾病風險。

研究人員介紹，這是他們首次發現這種基因變體具有保護心血管的功能，而這種變體幾乎是克里特島當地人獨有的。此前針對數千名歐洲人的基因檢測結果顯示，只有一名義大利人身上攜帶有這種變體。

報告作者之一、桑格研究所學者洛蘭·索瑟姆說，研究人員可從那些處在相對隔離地區的人群身上更好地觀察罕見基因變體，這些變體在人類一些複雜疾病中扮演重要角色。

除克里特島外，研究人員還在希臘北部某山區對１７００名民眾進行了基因測序，發現了４個不同的基因變體，能夠分別影響舒張壓、空腹血糖水平、白細胞計數以及血紅蛋白水平。