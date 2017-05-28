中國經濟網北京5月28日訊(記者顧陽)在第五屆北京國際服務貿易交易會上，作為共享經濟的代表之一，近期大熱的共享充電寶再受追捧，成為京交會上的「明星」。

作為大會唯一入駐充電服務商，街電科技工作人員告訴記者，街電是國內市場佔有率第一的共享充電寶企業，在北京、上海、廣州、深圳、杭州等全國21個大中城市開創性地使用自助租借智能機櫃，目前已有4萬台機櫃鋪設成功，20多萬移動電源終端投放市場，用戶已超過300萬。

就在記者採訪之際，商務部副部長房愛卿、北京市常務副市長張工、副市長程紅等領導來到了電子商務展廳街電展區，他們對共享充電寶未來的發展前景給予充分肯定，並鼓勵企業繼續大胆創新，不斷滿足日益增長的消費升級需求。

業內人士表示，共享充電寶的普及應用，對便利市民生活、倡導綠色出行、提高互聯網應用效率和優化社會資源配置都有著重要意義，也將助力北京等城市向共享型城市升級。據透露，到今年末，街電科技共享充電寶投放將覆蓋全國100座城市，鋪設機櫃500萬台，基本完成國內布局。