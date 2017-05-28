新華社廣州５月２８日電（記者王攀）２８日，端午節假期第一天，位於東莞石龍的廣東（石龍）鐵路國際物流中心仍和平常一樣繁忙。經黃埔海關隸屬東莞海關工作人員查驗后，滿載集裝箱的中亞班列從這裏出發，十余天后，這趟班列搭載的服裝、皮具、燈具、電器等貨物就會到達「一帶一路」沿線的中亞五國消費市場。

「現在都是海關關員專門從寮步車檢場趕到我們的鐵路現場查驗，往返４０多公里，只要班列運行，節假日也是如此，我們真切感受到貿易便利化帶來的切實幫助。」東莞中外運物流中心辦公室主任宋浩文說道。

隨著「一帶一路」倡議的不斷推進，廣東（石龍）鐵路國際物流中心快速發展，已順利開通粵新歐、粵滿俄、粵蒙俄等多條國際專列線路。今年前４月，海關於該中心累計驗放國際貨運班列２７列次，標準箱２０６９箱，貨運量１．５萬噸，貨值人民幣４．１億元。

據介紹，為更好地服務石龍國際班列，東莞海關根據口岸實際情況「量身訂製」了系列通關監管舉措，包括在通關現場開闢鐵路貨運專窗服務通道，對國際專列貨物實行預約通關，確保貨物通關手續隨到隨辦等。目前，中亞班列、中歐班列的運行時間分別為１２天和２０天，較海運班輪時間節約近２／３，較空運航班費用節約近５０％。

如今，依託珠三角強大的製造實力和廣闊的貨源腹地優勢，一大批通信設備、傢具、家電、服裝、鞋包等貨物輸往哈薩克等「一帶一路」沿線國家。據介紹，從２０１３年９月作為國家一類口岸正式對外開放至今年４月底，廣東（石龍）鐵路國際物流中心的國際班列共輸出貨物重量超過１２．９萬噸，總額超過４２億元人民幣，占國際貨物發運總量的９０％以上，其物流中心成為珠三角地區重要的水鐵公聯運中心、貨物集散中心及國際貨物分撥中心。

為更好地支持企業通過國際貨運班列開展出口業務，經過近一年的調研和論證，黃埔海關近期推出「屬地申報，運抵換乘」的新型監管模式：出口企業可根據物流實際需求，自主選擇在黃埔關區任一個現場「一站式」完成報關單申報及貨物驗放施封手續，貨物可「自行選擇」運輸方式徑行運抵石龍鐵路國際物流中心並直接辦理裝車離境手續，沒有其他中間環節，通關效率有望進一步大幅提升。