原標題：2016各行業平均工資出爐 IT業首超金融業排榜首

國家統計局27日公佈了2016年平均工資數據，全部一套表平台被調查單位就業人員年平均工資為57394元，全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為67569元，全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為42833元。

2016年平均工資數據公佈。(資料圖)中新網記者 李金磊 攝

信息傳輸、軟體和信息技術服務業年平均工資水平突破12萬元，首次超過金融業，排名各行業門類首位，金融業工資水平則退居次席。

全部就業人員年平均工資為57394元

——外企崗位工資差距最大

調查顯示，2016年全部一套表平台被調查單位就業人員年平均工資為57394元，比2015年增長7.0%。

2016年分地區分崗位就業人員年平均工資。來自國家統計局

其中，中層及以上管理人員平均工資(123926元)最高，是一套表平台全部就業人員平均水平的2.16倍；商業、服務業人員平均工資(46742元)最低，是一套表平台全部就業人員平均水平的81%。

從各類型企業崗位間差距看，外商投資企業崗位工資差距最大，崗位平均工資最高與最低之比為4.32；其次是港澳台商投資企業，最高與最低之比為3.45；第三是國有企業，最高與最低之比是2.91。私營企業和其他內資企業崗位平均工資差距最小，最高與最低之比分別為2.27和2.29。

2016年城鎮非私營單位就業人員分行業年平均工資。來自國家統計局

IT業年平均工資破12萬元為最高

——工資水平首次超過金融業

長期以來，金融業的平均工資水平排在首位，但今年悄然發生了變化，IT業平均工資水平首次超過金融業，排名各行業門類首位。

數據顯示，2016年信息傳輸、軟體和信息技術服務業年平均工資為122478元，比上年增長9.3%，而金融業年平均工資為117418元，比上年僅增長2.3%，增幅排各行業門類第二低位。

對於這種排位的變化，國家統計局人口和就業統計司首席統計師孟燦文解讀稱，隨著信息技術產業持續快速發展，信息傳輸、軟體和信息技術服務業平均工資得以快速增長。而金融業工資水平退居次席，主要受銀行業高管限薪以及股市低迷等因素影響。

2016年城鎮私營單位分行業就業人員年平均工資。來自國家統計局

私營、非私營單位工資差距較大

——非私營單位高出逾2.4萬元

從工資水平看，2016年，城鎮私營單位就業人員年平均工資為42833元，全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為67569元。可見，二者之間工資差距明顯，非私營單位平均工資比私營單位高出了逾2.4萬元。

為何兩者工資水平差距較大？中國勞動學會副會長蘇海南對中新網記者分析，非私營單位包括國企、外企等，大中型企業居多，效益比較好，而私營企業多數是勞動密集型中小企業，勞動生產率低於非私營企業，勞動者工資正常增長機制又大都沒有完全建立健全，勞動者議價能力也不強，導致工資水平明顯低於前者。

蘇海南認為，這兩類用人單位平均工資差距大，有其客觀原因，也存在不合理因素，建議進一步推進「控高」「提低」，一方面要破除壟斷，實現更充分的競爭，調控非私營單位中某些行業、單位偏高偏快的工資漲幅，另一方面要改善私營單位的生產經營條件，構建平等競爭的市場化格局，促進勞動生產率提高，建立工資增長機制，使得勞動者的工資在企業能夠承受的基礎之上實現合理增長。

資料圖：求職者在看招聘信息。安源 攝

哪些行業工資增長較快？

——新材料產業和裝備製造業、現代服務業

哪些行業的工資增長較快呢？數據顯示，在非私營單位中，平均工資增速最高的三個行業依次為公共管理社會保障和社會組織、教育以及衛生和社會工作，增長率分別為13.9%、11.9%和11.7%。

在私營單位中，平均工資增速最高的三個行業依次為金融業、電力熱力燃氣及水生產和供應業以及房地產業，增長率分別為12.2%、11.5%和10.3%。

孟燦文指出，隨著創新驅動發展戰略深入實施，一些新材料產業和裝備製造業行業平均工資增長不僅高於全部行業的平均增幅，也超出本行業上年同期增幅。其中，化學纖維製造業、汽車製造業、儀器儀錶製造業平均工資分別比上年增長12.3%、9.2%和9.7%，增幅分別擴大7.4、1.0和1.1個百分點。

同時，隨著現代服務業的蓬勃發展，相關行業工資增幅大多高於平均增幅。其中，信息傳輸、軟體和信息技術服務業增長9.3%，水利、環境和公共設施管理業增長9.7%，教育業增長11.9%，衛生和社會工作業增長11.9%，文化、體育和娛樂業增長9.8%，均超過8.9%的平均增幅。（記者 李金磊）