（中央社英國曼徹斯特2017年5月27日綜合外電報導）霍爾知道酒精飲料並非弭平創傷的「解答」，但在英國曼徹斯特發生致命爆炸案後，他認為自己還是能盡微薄之力，請那些緊急救難人員喝1杯。不到幾天，他便募集50萬元。



法新社報導，倫敦顧問兼水上救生志工霍爾（Edmund Hall）日前成立募資網頁，目標募集1000英鎊（約新台幣3萬8570元），以在這些人員上酒吧時替他們買單，「因為在爆炸案之後，那些輪班作業的人不該為自己的酒水掏錢。」



他在募款網站「Just Giving」上寫道：「這似乎是能表達謝意的方式，既簡單又輕鬆。」他個人捐出100英鎊，也鼓勵其他人盡其所能捐款。



幾天之後，網站已從800多位善心人士身上，募集超過1萬3000英鎊（約新台幣50萬元）。



在總金額達到1萬英鎊里程碑後，霍爾寫道，「我說不出話來」、「我們今天做的事情沒有辦法彌補傷害，或是為那些直接受影響的人減輕痛苦，但緊急救難與醫護人員應該要知道，如果我們在場，我們願意替他們買杯飲料。」



曼徹斯特22日舉辦流行音樂演唱會，不料接近尾聲時遭遇自殺炸彈攻擊，造成22人喪命，其中1/3為兒童，另有116人受傷。（譯者：中央社周莉芳）