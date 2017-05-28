（中央社記者陳葦庭台北28日電）韓國樂天世界塔今年開幕，超越台北101，排名世界第5高樓，有世界最高的透明地板、120樓的高空露台，電梯還有投影秀，讓人一路驚呼到高空。



台北101在世界摩天大樓的排名又往後1個名次，韓國樂天世界塔（Seoul Sky）今年正式開幕，全棟123樓、555公尺，是亞洲第2高，世界第5高的摩天大樓，比509公尺的台北101還要高。



韓國樂天世界塔結合百貨、飯店和辦公室等多功能用途，其中最受矚目的就是117樓到121樓的觀景台，傍晚可欣賞漢江夕陽，晚上則是情侶們觀賞首爾夜景的最佳去處。



實際造訪樂天世界塔，從地下一樓進入展館，就可以看到投影秀，沿途還有世界塔興建的歷史和韓國的文化介紹，而最讓人眼睛一亮的莫過於從地下2樓搭到117樓的高速電梯，4面的燈光投影秀演繹樂天世界塔周遭的風景變化和璀璨煙火。



樂天世界塔的景觀樓層共有5層樓，每層樓都可以360度環視首爾市景，最具特色的非118樓的天空甲板莫屬，採用透明地板，被列入金氏世界紀錄最高的透明地板，站上去可挑戰從118樓往下看的驚嚇指數，吸引不少人鼓起膽子站上去打卡。



另一項亮點則是120樓的天空露台，不只可以眺望首爾、漢江景色，更可以呼吸483公尺空中的空氣，享受微風吹拂的舒適。



除了117樓到121樓的觀景空間，樂天世界塔的122樓和123樓分別規劃了咖啡店和酒吧，也是許多情侶聚會的最浪漫場地。



樂天世界塔觀景台從上午9時30分開放到晚間11時，成人票2萬7000韓幣，相當新台幣725元，須提前預訂指定入場日期和時間。1060528