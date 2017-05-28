菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）27日再度失言，他為了鼓舞在民答那峨島打擊恐怖主義分子軍隊的士氣，居然向士兵表示他們最多可「強暴3人」，後果他來負責。

在民答那峨島宣布戒嚴三天後，菲律賓總統杜特蒂對軍隊下令瓦解恐怖主義武裝分子，並發表演說表示：「你可以逮捕任何人、搜索任何房子，在戒嚴令之下，我都會負責。我會為你們坐牢，如果你強暴3名婦女，我會說那是我做的。但如果你娶4個老婆，那你將被毒打一頓。」

杜特蒂這番言論傳開來後馬上遭致各界嚴厲的批評。據英國廣播公司電視台(BBC)報導，菲國的一個婦女政黨痛批「強奸不是笑話」，表示戒嚴令與對婦幼與日俱增的暴行也不應當笑話看待。

美國前總統柯林頓之女雀兒喜(Chelsea Clinton)也在推特多次發文，批杜特蒂此番言論「一點都不好笑」、「杜特蒂是個無視人權的殺人暴徒，最重要的是必須指出強暴從來都不是一個玩笑」。

杜特蒂的發言人阿貝拉(Ernesto Abella)27日表示，總統先生正在使用「高傲的勇氣」，「全力支持男女一制」，並付上「全面負責」。

其實這番言論並非杜特蒂首次在「強暴女性」這題目上開玩笑，在去年杜特蒂曾對1989年發生的一起強暴謀殺事件上開玩笑。他說，當時做為該事件發生地市長的他，在強暴的隊伍中也應該排第一個才對。