遭批雨情不佳政府無感 辛在勤感嘆中央社 (2017-05-28 14:57)
（中央社記者陳葦庭台北28日電）媒體報導，今年梅雨落空，政府卻無感，氣象局長辛在勤今天感嘆，年初時就已經呼籲雨情不佳，至今沒有嚴重限水影響民生，相信大家關心會是最好動力。
今年梅雨季節水情不佳，媒體也報導今年梅雨落空，政府卻無感，對此，中央氣象局長辛在勤今天在臉書上感慨，從數年前，氣象局就一直提醒氣候變遷，少雨、強雨和高溫將會成常態，雨情將嚴重衝擊水情、農情和疫情。
他表示，氣象局早在今年初就預告今年雨情不佳，也因此與水利署開啟單一窗口傳達最新資訊，天氣改造、水情管理皆依能掌握住的天氣因應，水利署也採取更有效率的水情管理方式。
「今年水情雖不好，但是並未如以往有嚴重限水到影響民生，難道這不是政府掌握資訊服務社會，非常具體進步的表現嗎？」辛在勤感嘆，其實這些資訊都已經在新聞上披露，但很多人只是習慣性的用原有或舊有的想法去批判。
他坦言，氣象局得做得更好更努力，但是他相信大家的關心會是最好的動力，而他也預告，5月底到6月初，依現時的掌握，確實是有一波結構較好的梅雨鋒面在台灣附近，請民眾一起關心，並關注它的影響。1060528
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