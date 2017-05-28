英國曼徹斯特體育館22日發生自殺爆炸恐怖攻擊事件，造成22死，64傷。英國警方今(28)日公布這起爆炸案的凶嫌亞貝迪（Salman Abedi）在當晚執行恐攻前的監視器畫面。

從畫面中可以看出，在22日當晚，帶著眼鏡、留著小鬍子的亞貝迪，穿著一件黑色夾克與深色牛仔褲，並帶著一頂灰色鴨舌帽，穿著打扮非常不引人注目，讓任何人都難以想像，這名年僅22歲的男子，將在不久之後引爆炸彈，釀成22人喪生的慘劇。

據英國《獨立報》報導，照片中也能看出他肩上有背帶，分析指出他可能當時就是背著有附有碎片的炸彈。據了解，亞貝迪當晚在前往亞莉安納演唱會之前，將他的炸彈置於市中心一處公寓內。

據警方表示，與該案相關已受補的11名嫌犯指出，亞貝迪自5月18日回到英國之後，與他們建立了這起爆炸事件「詳細的藍圖」，而亞貝迪自利比亞接受了完整的聖戰士訓練。

曼徹斯特體育館這起爆炸案，是自從2007年的「倫敦七七爆炸案」以來，發生最致命的恐怖襲擊事件，在該場爆炸事件中造成52人喪生。