▲「熊大庄森林主題休閒園區」位於嘉義民雄牛稠溪畔的頭橋工業區內，是一座保養品觀光休閒工廠。（圖／記者林調遜攝）

「熊大庄森林主題休閒園區」位於嘉義民雄牛稠溪畔的頭橋工業區內，是一座保養品觀光休閒工廠。取名為「熊大庄」可是與LINE的熊大一點關係都沒有喔！因園區地處的興南村，是民雄第一大村莊，大多亦稱之為以台語發音的「尚大庄」，因此定名為與之音同的「熊大庄」。除了包含深耕在地的家鄉情感，也希望來遊玩的大小朋友們備感親切。

「熊大庄」原本是座廢棄的廠區，經業者耗時九個月，花費八千多萬，才打造出童話故事般的夢幻園區。「熊大庄」最初的概念是傳遞幸福，以可愛的熊家族發想，園區是熊家族的小小天地，裡面有爺爺奶奶互許終生的幸福鐘塔，有在暖暖玻璃屋張羅一家大小飲食的熊媽媽，和萬人迷熊投緣哥哥、活潑調皮的熊皮等，每個活潑可愛且具有不同個性、特色的小熊寶貝們，在園區內快樂的生活著。

占地3600坪的「熊大庄」，除了現有的景區之外，也持續增設各項設施，要讓來遊玩的大小朋友們，每次走進園區都有著些許不同的氛圍感受。

▲▼走進園區，就可看到古堡式建築的咖啡屋。（圖／記者林調遜攝）

▲古堡式咖啡屋旁的南瓜涼亭也是拍照休息的地點。（圖／記者林調遜攝）

▲▼來到小熊迎賓區，一整區夢幻小熊森林，十分療癒。（圖／記者林調遜攝）

▲斥資百萬打造的神祕樹屋。（圖／記者林調遜攝）

▲熊爺爺、熊奶奶情定終身的幸福噴泉。（圖／記者林調遜攝）

▲商品販售區十分寬敞明亮，裡面販售的都是熊大庄的自製商品。（圖／記者林調遜攝）

▲商品販售區上方的燈飾也以小熊為圖案。（圖／記者林調遜攝）

▲熊大庄十位靈魂人物造型公仔。（圖／記者林調遜攝）

▲熊大庄出入口旁的「LOVE」牆也是拍照打卡的景點之一。（圖／記者林調遜攝）

▲熊大庄園區導覽圖。（圖／記者林調遜攝）