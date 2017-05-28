傳遞幸福 熊大庄打造童話浪漫莊園NOWnews今日新聞 (2017-05-28 14:29)
「熊大庄森林主題休閒園區」位於嘉義民雄牛稠溪畔的頭橋工業區內，是一座保養品觀光休閒工廠。取名為「熊大庄」可是與LINE的熊大一點關係都沒有喔！因園區地處的興南村，是民雄第一大村莊，大多亦稱之為以台語發音的「尚大庄」，因此定名為與之音同的「熊大庄」。除了包含深耕在地的家鄉情感，也希望來遊玩的大小朋友們備感親切。
「熊大庄」原本是座廢棄的廠區，經業者耗時九個月，花費八千多萬，才打造出童話故事般的夢幻園區。「熊大庄」最初的概念是傳遞幸福，以可愛的熊家族發想，園區是熊家族的小小天地，裡面有爺爺奶奶互許終生的幸福鐘塔，有在暖暖玻璃屋張羅一家大小飲食的熊媽媽，和萬人迷熊投緣哥哥、活潑調皮的熊皮等，每個活潑可愛且具有不同個性、特色的小熊寶貝們，在園區內快樂的生活著。
占地3600坪的「熊大庄」，除了現有的景區之外，也持續增設各項設施，要讓來遊玩的大小朋友們，每次走進園區都有著些許不同的氛圍感受。
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