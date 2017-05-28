國道事故多 午後國5恐塞車到半夜中央社 (2017-05-28 14:20)
（中央社記者陳葦庭台北28日電）端午連假第2天，上午10時後有多個路段壅塞，高公局今天說明，主要是國1、國3都有事故發生，預估午後國1北上頭份-竹北可能塞車，國5宜蘭-坪林路段更可能塞車到晚上11時。
端午節連假第2天，上午10時開始國道多個路段塞車，包括國1南下楊梅-新竹、彰化-埔鹽系統、北上三重-五堵、大雅-豐原、國3南下土城-龍潭、烏日-霧峰、中興系統-南投、國10東向仁武-燕巢系統等路段。
高公局說明，上午塞車主要原因是國3北向18公里外線2輛小客車追撞、國3南向46.6公里中線車道發生2輛小客車追撞事故、國1北向91公里中線車道發生3輛小客車追撞佔用內線事故，才導致後方車輛回堵。
高公局預估，午後估下午3時至7時國1北上頭份-竹北、國3關西服務區-樹林可能塞車，國5宜蘭-坪林路段更可能塞車到晚上11時，提醒民眾留意最新路況，避開尖峰時段或改走平面道路。1060528
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