（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普首席經濟顧問和國家安全顧問今天三緘其口，婉拒評論「第一女婿」兼高階顧問庫許納（Jared Kushner）所面臨關於他與俄羅斯官員接觸的指控。



庫許納據傳曾與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（SergeyKislyak）討論在川普過渡團隊和克里姆林宮（Kremlin）間，建立1條祕密溝通管道。「華盛頓郵報」26日援引聽過簡報的美國官員報導這項消息；今天1名熟悉內情的消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）證實此事。



法新社報導，川普結束中東和歐洲的任內首趟海外行程，今天返回華府。他在第一夫人梅蘭妮亞（Melania）陪伴下，邊走向白宮邊和記者揮手致意，但沒有發表談話。



川普首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）在七大工業國集團（G7）尾聲時，在義大利記者會上表示：「我們不會置評庫許納，不予置評。」



國家安全顧問麥馬斯特（HR McMaster）拒絕談論這項指控。但他表示，通常來說，「我們與若干國家有秘密溝通管道。這允許你以不張揚方式進行溝通。」



他補充說：「我不會擔心此事。」



然而，美國國家安全局前局長海登（Michael Hayden）重砲批評庫許納涉嫌穿線建立秘密溝通管道，說若屬實，將透露危險程度的無知或天真。他說他偏向「天真」是這件事的解釋，但不因此覺得安慰。



退役海軍軍官、恐怖主義兼情報專家南斯（Malcolm Nance）表示：「這現在成了災難。從情報角度來看，這件事無從解釋。」他告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「這是美國公民與敵對政府勾結的諜報活動。」



「紐約時報」報導說，秘密管道從未被建立起來。1060528