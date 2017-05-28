曼徹斯特爆炸案 炸彈客將學貸用於恐攻NOWnews今日新聞 (2017-05-28 13:07)
英國22日曼徹斯特體育館(Manchester Arena)在美國小天后亞莉安娜(Ariana Grande)演唱會中發生嚴重爆炸事件，造成22人死亡。利比亞裔的嫌犯亞貝迪(Salman Abedi)被爆將助學貸款與補助金用於恐怖攻擊計畫上。
據英國《衛報》報導，造成這起爆炸事件的嫌犯是22歲的亞貝迪(Salman Abedi)，父母是來自利比亞的難民。在逃難到英國後，隨即生下排行老三的亞貝迪。亞貝迪在2015年入學索爾福德大學(University of Salford)，並獲得7千英鎊的獎學金。此外，亞貝迪在2015到2016年間，還能領取每周250英鎊的生活補貼。
據亞貝迪家所居住的法洛菲爾德(Fallowfield)社區居民表示，亞貝迪的父親是穆斯林，反對極端主義，而亞貝迪沉默寡言。
據《法新社》報導，亞貝迪有一名同為利比亞裔的朋友哈菲達(Abdul Wahab Hafidah)，亞貝迪曾在目睹該名好友遭英國少年刺殺，他可能因此產生報復的想法，進而犯下爆炸案。
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