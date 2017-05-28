（中央社記者黃兆平紐約27日專電）美國華裔運輸部長趙小蘭今天陪同父親趙錫成榮歸紐約華埠，受到盛大歡迎，她向華裔軍人忠烈坊獻花致意，並主持美國鐵路華工歷史圖片開幕剪綵，晚上與僑界餐敘。



趙小蘭曾先後在1989年運輸部副部長、2001年出任布希政府勞工部長時訪問華埠，這是第3次造訪，每次來訪皆受到盛大歡迎。 趙小蘭創下首位華裔及女性兩任部長歷史紀錄，也是第一位出生於台灣的美國內閣部長。



中華公所主席蕭貴源率7大僑團主席歡迎趙小蘭再度來訪。



趙錫成一再感謝僑界對趙小蘭的支持與鼓勵，造就她今天的成就。雖然年近90歲，看到僑界熱情相迎，趙錫成神情相當愉悅。



為迎接趙小蘭一行人，華埠今天喜氣洋洋，鑼鼓喧天，歡迎標語高掛大街，更有不少觀光客爭相拍照。



趙小蘭與父親趙錫成隨後在老兵旗隊及紐約華僑學校樂儀隊帶領下，接受僑界最高規格接待。趙小蘭一路攙扶年邁的父親，相當孝順與貼心。



由於29日是美國殤日，趙小蘭還特別赴華裔軍人忠烈坊獻花致意，感念華裔軍人對捍衛美國的付出與勇敢事蹟。



在主持「被遺忘的勞工」美國鐵路華工歷史圖片展時，她以運輸部長身分感謝華工的貢獻，強調太平洋鐵路奠定美國成為今日世界經濟與工業發展強國的基礎，沒有華工的付出就沒有今日的美國。



晚上，中華公所席開70餘桌，歡迎趙錫成及趙小蘭父女。趙小蘭提出8點看法，期勉亞裔不要畏懼，充實技能，不僅辛勤工作，更要熱愛所做，並強調美國與中華文化互有優點，華人更要對自我文化及傳統有信心，美國需要亞裔價值。1060528