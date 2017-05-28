（中央社記者吳哲豪彰化縣28日電）今天是端午連假第二天，國道中山高南下埔心戰備道路段車多，平均時速只有約50公里，至於北上方面則車流順暢。



端午連假第二天，車流從上午開始湧現，像是台中市連接彰化縣的中彰快速道路，許多駕駛人想要從快速道路連接國道，造成快速道路與國道相接的匝道口塞車，車流回堵，連帶使得中彰快速道路往彰化縣方向的路段塞車，原本僅需30分鐘的車程增加成為1小時。



國道中山高方面，截至中午為止，北上方向的交通狀況正常，車速可以維持在90公里以上；至於在南下方向，員林到北斗交流道路段因車多壅塞，平均時速只有約50公里上下，國道警方呼籲駕駛人開車行經該路段放慢速度。



縣內交通方面，許多民眾選擇在端午返鄉與家人共度端午節，彰化市以及員林市街道車輛明顯增加，也有許多人選擇利用假日到鹿港遊玩，國道中山高彰化交流道通往鹿港的彰鹿路出現塞車情形，想要開車前往鹿港遊玩的駕駛人要有心理準備。1060528