（中央社馬尼拉/華盛頓27日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂再開性侵玩笑，遭女權捍衛人士痛批，連美國前總統柯林頓和前國務卿希拉蕊．柯林頓的女兒雀兒喜也在推特發文，說「性侵永遠不是玩笑話」。



路透社報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）向擔心於戒嚴時期被控濫權的士兵精神喊話，並開玩笑說，他們任何1個人如果強暴3名婦女，他會親自承攬責任。



根據總統府文字紀錄，杜特蒂26日說：「如果你遭殃，我跟著遭殃。不過這個戒嚴和戒嚴產生的後果和衍生影響，由我一個人來承擔，你們做好你們分內事，其他由我來解決。」



若有任何士兵違反規定，「我將親自把你們關進牢裡」。接著他開玩笑說：「如果你們強暴3人，我會出面承認，算在我頭上。」



這起評論引發社媒譁然，雀兒喜．柯林頓（Chelsea Clinton）稱杜特蒂是「藐視人權的殺人惡棍。」



她推文說：「有必要持續點出，強暴永遠不是個笑話。」



菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）也推文說：「再一次，強暴不是玩笑。強暴是犯罪。」她說：「強暴違反權利法案，而權利法案不會因戒嚴而暫緩執行。」



「詢問報」電子報（Inquirer.net）報導，女權捍衛團體Tanggol Bayi發布聲明表示，「強暴是令人髮指的犯罪行為，絕不可開玩笑。國家安全部隊犯下的性侵，罪行更重。」



網友@JTimmer49 說：「另1個危險狂人；政壇似乎是自戀蠢蛋的避風港。」



@LubnaArikat說，「聽起來跟川普一樣...把它稱做更衣室裡的閒談。」川普（Donald Trump）2005年在1場非正式錄影中與主持人比希布希一起開猥褻女性的開笑。這段錄影2016年美國大選期間曝光後，引發軒然大波。川普後來道歉，但強調這僅是「更衣室裡的閒談」。1060528