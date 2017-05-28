（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）連鎖速食業者漢堡王（Burger King）在網站上要求網友選出新的比利時「國王」，做為新宣傳方式，比利時王室今天對此表達不滿。



英國廣播公司（BBC）與法新社報導，在whoistheking.de網站上可以看到這次惹禍的廣告，漢堡王在這個提供法語及荷蘭語版本的網站上，要求網友從左方的「菲力普國王（King Philippe）」與右方的「漢堡王」之中擇一。



網站上的「菲力普國王」是以卡通形象代表，似乎不像真正的國王。選擇菲力普國王的人會接著被問到：「你確定你想選菲力普國王？他可不會幫你炸薯條。」



但比利時王室可不覺得這是能拿來開玩笑的事。



王室發言人德保（Pierre Emmanuel de Bauw）告訴法新社：「我們對這種方式不以為然。」表示王室已就這項廣告與漢堡王聯絡。



他說：「使用國王的形象須經批准。在這次個案中，我們未收到申請。而因為這是用作商業用途，我們也不會發給許可。」（譯者：中央社廖禹揚）1060528