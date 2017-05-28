進入雨季的斯里蘭卡近日豪雨成災，造成至少122人喪生，近50萬人被迫撤離家園，為14年來最嚴重的災情。

截至昨(27)日為止，斯里蘭卡仍豪雨不停，在西部與南部造成嚴重水患和土石流，今(28)日降雨稍緩，但仍有多處低漥地區淹水。

據《半島電視台》在阿格勒瓦特(Agalawatte)報導，當地有數千人流離失所，正在試圖想辦法克服洪患所造成的威脅。當地居民表示：「在24小時內降下了一年份的雨水，讓人大吃一驚。」

斯里蘭卡國家災害管理中心（DMC）表示，目前已證實這場豪雨造成至少122人死亡，97人仍下落不明，另有49人因土石流受傷送醫。

在阿格勒瓦特，救援人員從泥濘中挖出11具人體，其中只有一個人在被發現仍尚存氣息。一名男子告訴當地媒體：「已經有15到18年沒下過這麼大的雨了，大家都很無奈。」一名女子表示：「我們從凌晨兩點就開始搬東西，廚房有很多東西都被水沖走，屋頂也被吹走。」

當局對住在兩條主要河流下游附近的居民，發出新的撤離令，表示即使降雨稍緩，尚有淹水的風險。斯里蘭卡並對國際發出救援呼籲，27日印度一艘運載醫療用品的船隻已抵達可倫坡。另一艘船將於29日抵達。