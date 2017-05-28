官媒：北韓測試防空武器 金正恩親指導中央社 (2017-05-28 12:10)
（中央社首爾28日綜合外電報導）北韓官方新聞通訊社今天報導，數週來不顧國際反對多次試射彈道飛彈之後，北韓領袖金正恩先前又指導測試了1種新型防空武器系統，並下令量產，部署北韓全境。
路透社報導，北韓中央通信社並未確切說明此次測試的是何種武器或測試的時間，僅表示是由北韓國防科學院（Academy of National Defence Science）組織安排測試。該組織據信負責研發飛彈和核武，已被美國列入黑名單。
中央通信社今天的報導說：「金正恩…視察了國防科學院安排的新型防空導向武器系統測試。」
「這種武器系統的作戰能力已獲徹底證實，應該量產，部署到全國各地…這樣一來，就能完全破壞敵人意欲操控空域、吹噓空中制霸和武器全能的不切實際的夢想。」
中央通信社表示，金正恩是由軍方幕僚陪同視察，陪同的3名幕僚，據信是負責北韓飛速發展的飛彈計畫的最高官員，包括前空軍司令李炳哲（Ri Pyong Chol,譯音）、火箭砲科學家金正植（Kim Jong Sik, 譯音），以及國防科學院院長張昌河（Jang Chang Ha, 譯音）。1060528
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