作者：快訊

5月25日至28日，2017中國國際大數據產業博覽會在貴州省貴陽市舉行，此次博覽會以「數字經濟引領新增長」為年度主題。在26日時，2017中國國際大數據產業博覽會也舉辦一場「機器智慧」高峰對談會，談論主題為「機器智慧--超越人工智慧新時代」，現場也邀請到阿里巴巴的馬雲進行一場主題演講，分享他對於「機器智慧」的理解和認識。以下為馬雲演講精華節錄：

人類歷史上變化永遠超過我們想像。我是22年以前做互聯網，1994年年底，我從美國西雅圖看見互聯網以後，我覺得這玩意兒不錯，可能將來會搞大，但沒想到會搞得那麼大，這是超越了我們的想像，就像阿里巴巴一樣，1999年做阿里巴巴的時候，我們永遠沒有想過阿里巴巴今天會變成這樣一個東西。所以我想，今天我們對未來得暢想應該更加務實去思考，有更加開放的心態。當有電的時候，唯一的就是電燈泡，今天電已經變成了這樣。所以我想，如果把下圍棋當做是微量的機器智慧，我覺得真是錯了，下圍棋遠遠不如當時的電燈泡，電燈泡當時影響力比今天圍棋不知道大多少。

我自己覺得，人類任何一次革命是五十年，過去二十年我們稱之為互聯網技術二十年，未來的三十年稱之為互聯網時代的三十年。任何一次技術的應用，都會帶來巨大的社會進步，但是任何一次技術的應用都會帶來社會巨大的衝擊。包括商人也一樣，未來的商人全部是在互聯網上，80%企業都會在互聯網上進行，80%產品都在網上賣。所以，未來三十年既是一個好時代，也是一個壞時代。

好時代是，我們人類永遠總生活在一個平穩的時代。但另一方面，我們希望一個變革的時代，今天人類在進入一個變革的時代，不是危言聳聽。技術革命給人類帶來的好處大家都已經享受很多，但是技術革命對人類社會帶一帶來的衝擊不知道在座有多少人思考過。第一次技術革命帶來的衝擊是第一次世界大戰，第二次技術革命帶來衝擊是第二次世界大戰，這是第三次技術革命，如果人類不能找到一個共同團結起來的對付，貧困、就業、環境保額我個人認為這是第三次技術革命帶來的衝擊，我覺得中國全面的脫貧，小康社會就是必須用大數據、互聯網技術能夠讓貧窮消滅，我覺得這個世界是很難消滅窮人的，我們是可以消滅貧困的。

但未來的就業挑戰也會超越大家的想像，社會價值觀導向，每一次技術革命對未來的應用三十年都是社會動盪的三十年，如果把握不當，將會造成巨大的傷害。講到就業，我個人這麼決定，大家都擔心，就業未來二三十年衝擊之大超過大家想像，昨天我們認為最好的白領工作將會沒有，昨天我們機器設備投入的大量的流水線作業將會被個性化所取代，所以絕大部分的人會生活在恐慌和對未來沒有把握之中。但是要記住，每一次技術革命都創造了更多的就業機會，工業革命蒸汽機起來的時候，所有農民最討厭就是蒸汽機，但是蒸汽機最後帶來了巨大的就業。第二次工業革命，火車、汽車這些出來之後，多少馬車夫恨之入骨，結果帶來了鐵路工人的崗位。原來碼頭工人最討厭的火車進來，但是火車進來後在中國就創造了200萬鐵路就業。所以我自己覺得，越來越多就業會誕生出來。

但是可怕的是，未來三十年是去就業的速度和增長新就業速度來比的話，失去速度會更快，增加的速度要到三十年以後才會形成，而且這個三十年以後也必須得今天的教育體系、教育課程、教育設置進行重新定義和思考。所以，今天所謂的一技之長可能明天變成無計可施，今天大家資料分析師特別搶手，我告訴你，十年以後根本沒有資料分析師這個職業，全是機器做。所以這一點希望大家要想清楚。

大家說，這樣下去，我們工作怎麼辦？二三十年內，你肯定能看到一天工作不會超過4個小時，一個禮拜最多工作3天到4天。大家說不可能。你爺爺的爺爺一天工作16小時，在地裡面覺得很忙，你現在一天工作8小時，一個禮拜還有2天休息，你覺得很忙。我告訴你，你一天工作4小時，你覺得比8小時還要忙。所以以後的世界很大的變化就是原來我們這些人一輩子最多只能去30個地方，但是未來十年以後一輩子可能去300個地方，你可能就在汽車裡、火車上、飛機上，那時候汽車、火車和飛機就像今天的手機，是重新定義了，今天的行動電話根本不是電話，未來 的汽車不是汽車，未來得火車不是汽車，因為這些機器全部離不開資料，有了資料之後，人類社會就真的發生了巨大變化。所以我希望大家所有人記住，在展望未來好時代的時候要做好不好的準備，並且誰能夠解決這些不好的問題，誰就能夠成為巨大成功的企業或者個人。

什麼是機會？機會一種是看到別人沒有看到的好的機會，第二種是看到別人沒有看到的災難，並且你把災難消滅掉，機會就來了，機會一定是在別人抱怨之中，一定是在別人恐慌，如果能把它解決掉。未來三十年，這是一個好時代，這是一個動盪的時代，但是這是一個令人興奮的是，未來這個時代是每個人都可以像貴州一樣可以跨越，正能量的說是我改變自己，我不能改變自己，我改變我的孩子。

因為沒有人可以阻礙大數據時代，沒有人可以阻礙互聯網，就像沒有人在一百年前可以拔掉電一樣。今天有人在講要反全球化，沒有人可以反全球化，年輕人就是全球化的，因為世界是移動的。當然，我們要堅決杜絕各種各樣的我比較擔心的所謂紅旗法案。大家記住，在一八六幾年的時候，英國最早發明了汽車，這個汽車出來的時候，首先上門砸汽車的是馬車夫，馬車夫認為，汽車出現消滅了我們的就業，我們一定要抗爭到底，最後強迫政府出了機動車法令，後來稱之為紅旗法案，每一輛裡面必須有個人，有一個人必須在前面五十米拿紅旗招展，汽車的要求永遠不能超過馬車，如果汽車速度超過馬車，汽車將吊銷運營牌子，以此來限制汽車，保護整個非機動車也就是馬車工人利益。結果三十年以內德國超上了，法國超長了，美國把握這個技術，迅速把自己變成了一個車輪上的國家。

由於汽車，又變成石油能源的起來。但是我們今天想出紅旗法案的人還是很多，或者是不自覺出紅旗法案的人還是很多。所以，在於出任何法案的時候要想明白，遏制人類本性中惡的東西，宣導開放面對未來，這是我覺得我們今天這個社會巨大的機會。在貴州我們看到了跨越，看到了換道超車的機會，在貴陽這樣一個我認為不說二流三流，我們可能是四流到五流的一個省份今天能夠站在未來探討問題。我覺得，如果貴州可以，你為什麼不可以，如果貴陽今天可以感大數據，可以進行思考，我覺得這是我們共同的未來，活在未來，沒辦法活在昨天，更沒有辦法把昨天留住，這是我想跟大家分享的一些觀點和看法，謝謝大家。

(首圖來源：Pixabay)