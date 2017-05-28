（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普長達9天的出訪行程進入尾聲，他今天告訴駐義大利美軍，此行像是擊出「全壘打」般成功。



「華盛頓時報」（Washington Times）報導，川普在義大利西西里海軍西哥奈拉航空基地（Naval Air Station Sigonella）說：「不論我們去哪，我想我們都擊出了1支全壘打」。



「而現在我們要搭乘那架非常大的飛機回到華府，與你們共度時光來總結此行，我想不到比這更好的方式…我們永遠支持你們，我們也永遠、永遠不會忘記你們。」



川普在這趟雄心勃勃的出訪旅程中，曾前往沙烏地阿拉伯、以色列、梵蒂岡、比利時與義大利。他敦促阿拉伯領袖付出更多心力打擊恐怖主義、致力推動中東和平會談、會晤教宗方濟各，也出席「北大西洋公約組織」（NATO）會議與7大工業國（G7）峰會。



川普感謝美軍及其眷屬為國效力，並且表示，美國將從對抗恐怖主義之戰勝出。



川普說，「只要同心協力，我們將克服威脅，我們將會勝利」，也說他在盟邦看見新希望，將能「根除荼毒人類的恐怖主義」。



他也堅稱，他強迫北約成員國支付更多應繳帳款之後，已經出現成效，「事實上，資金正在從各國湧入北約，我可以告訴你，如果我沒有當選，他們便不會做現在在做的事」、「我們全力支持北約，如果各國都以該有的方式來履行義務，我們所有人將更安全無虞，對吧？」



美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）介紹川普上台時表示，對她來說，這是趟「非常特別」的旅程，也是丈夫作為總統的一大成功。



梅蘭妮亞說，「我們在這裡的時光很愉快，我的丈夫代表我們國家出訪，非常地努力，我為他感到非常驕傲，作為第一夫人，此趟旅程對我來說也相當不可思議。」（譯者：中央社周莉芳）1060528