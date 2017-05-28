（中央社記者張建中新竹28日電）台北國際電腦展即將於30日登場，記憶體廠看好NVMe PCIe固態硬碟(SSD)未來可望成為SSD市場主流，這次電腦展紛紛以NVMe PCIeSSD為展出重點產品。



PCIe為新一代高速電腦匯流排介面，具有不同通道組合優勢，每條通道可同時接收與傳輸資料，滿足高階應用對速度的需求。



NVMe為邏輯設備接口標準，專為搭載PCIe介面的SSD發展的新興規範，較AHCI具更佳效能，包含大頻寬、高每秒讀寫次數(IOPS)及低延時性。



記憶體業者看好，NVMe PCIe SSD未來可望超越SATA SSD，躍居SSD市場主流。



記憶體模組龍頭廠金士頓(Kingston)搶在電腦展前宣布，推出全新NVMe PCIe SSD產品KC1000，預計6月中上市開賣；金士頓指出，KC1000的速度是一般SATA SSD的2倍，更是傳統硬碟的40倍以上。



順應市場發展趨勢，威剛將於電腦展中展出全系列NVMe PCIe SSD，創見與宇瞻也同時以NVMe PCIe SSD為今年電腦展展出重點產品。



除NVMe PCIe SSD外，各家記憶體廠電腦展中也將展出不同的重點策略產品；威剛即將展出陪伴型機器人。



創見則將展出新一代行車記錄器DrivePro 230，這款行車記錄器採用Sony Exmor高感光元件，強化夜間拍攝效果，同時具備大燈提醒、疲勞駕駛提醒與縮時錄影功能。



宇瞻將展出第2代手持式輝度計，提升面板光度檢測準確度，與手持式照度計，用以檢測發光二極體(LED)產品的光度及穩定度。1060528