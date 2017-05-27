3-0，天津權健隊贏得了中超聯賽的第一場天津德比戰。對於權健隊來說，這場比賽的重要性不言而喻，結果主場作戰的權健沒有讓自己的球迷們失望，以3-0的比分大勝天津泰達隊。

比賽結束后，天津權健隊主教練卡納瓦羅賽后首先表示：非常滿意今天的比賽過程，我們從第一分鐘一直戰鬥到最後，全隊始終像一個整體，雖然我們前20分鐘一直處於被動局面，但很耐心，改變比賽還是因為第一個進球。

對於這場德比戰的意義，卡納瓦羅說：這場德比很重要。但對我來說跟球員要求的一樣，只是一場三分的比賽，並不是說德比給你四分或者六分。我非常滿意球員對於比賽的管理能力，有明顯的提高。

有媒體笑著問到，是否要自掏腰包感謝一下球員，因為球隊沖超時卡帥曾經做過這樣的獎勵，對此少帥笑著說：這場不會給，下一場再說。要是這樣一直堅持下去的話，如果一直用這樣的方式鼓勵球員，我合同到期就可以空著口袋回去了。

談到泰達隊的表現，卡納瓦羅說到：對方有幾個身體條件不錯的球員，他們在中超比賽中經驗是非常充足的。最終的比分也沒有特別大的意外，我們比賽中創造的機會要遠遠多於進球的數量。

權健隊的U23球員鄭達倫在本場獨中兩元，對於這名球員的表現，卡納瓦羅表示：我們這裏沒有年輕和年長，只要按照我的要求，能夠達到我的要求就會獲得比賽機會。要是能再多給我幾個這樣的就更好了。

（於靜）