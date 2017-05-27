一切彷彿是宿命，今晚，深圳佳兆業主場迎戰新疆體彩，深足10號外援奧巴西打進首球，而前深足10號外援巴巴卡頭槌扳平了比分，

這兩位新舊10號之間的直接對話，決定了比賽的結果，而這樣的結果，帶給新疆隊是滿意的一分，帶給深圳隊的卻是苦澀的平局和久違的主場下課聲。

六輪不勝之後，深足上下都承受著巨大的壓力，主帥埃里克森對這場平局的結果有一萬種不甘心：「今天球隊的整體表現應該配得上一場勝利，我們創造了一些進球機會，並打進了一球，防守上沒有給對手機會，只是一個定位球，讓對手得分了。我們球隊需要的是一場勝利，而不是一場平局。在球隊困難的時候，我們今天也不夠走運，沒有拿到比賽的三分。」

在深足本賽季的失球之中，多數為定位球丟球，球隊多次倒在同一個地方，對於深足而言，定位球防守似乎成為了一種久治不愈的頑疾。在平常的訓練中，深足教練組會固定安排每周二和每周四訓練定位球的進攻和防守，不過，今晚，深足再次被對手的角球進攻捅了一刀，對此，埃里克森無奈地表示：「球隊在定位球上丟了很多球，在賽季初，我們做的是人盯人防守，之後我們改成是區域防守，我們今天的定位球防守沒做好，丟了一球。我們每周訓練都在練這個，今天定位球的防守做得不夠好。」

有記者提到，比賽結束后，球迷在喊下課，您應該明白是什麼意思？開始是喊主教練，之後是針對總經理，看來大家都很急躁，怎麼解決急躁這個問題？對此，埃帥表示：「當然，我能理解球迷的心情，特別是在六輪不勝的情況下，沒有人對此感到滿意，包括俱樂部、教練組和球員，我們今天應該配得上一場勝利，因為運氣有點差。在定位球防守上，他們有很多傳中，可我們還是丟了一個角球。唯一能做的是，全隊繼續努力訓練，包括訓練定位球的防守，這是我們改善的一個方法。」

本輪之後，深足的沖超形勢又添一層陰影，在被問及賽季目標是否會改變時，埃里克森堅定表示：不會改變目標。（文莉）