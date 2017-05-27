卓爾3戰搶7分已逐漸步入正軌 邁進中甲第一集團北京新浪網 (2017-05-27 22:45)
卓爾已經逐漸步入正軌
5月27日，中甲第11輪，武漢卓爾客戰呼和浩特小草。憑藉約翰遜的吊射和埃弗拉的梅開二度，卓爾以3-1戰勝對手。近三輪2勝1平保持不敗。
本場比賽前，卓爾前10輪積14分，位列第7，這顯然不是一直志在沖超的球隊應有的排名，球隊賽季初期戰績糟糕，又經歷了換帥風波，聯賽可以說不容有失。最近兩輪比賽，面對沖超的直接競爭對手，卓爾先是1-0擊敗了深圳佳兆業，然後又逼平了實力強勁的北京人和，球隊處於上升期。本場比賽球隊在先入一球的情況下，被對手扳平，關鍵時刻，埃弗拉連入兩球殺死比賽。次輪過後，卓爾積17分位列聯賽第四，距離深圳佳兆業只差一分，真正進入了中甲第一集團，沖超的前景慢慢變好。
外援三叉戟狀態越來越好，球隊防線也趨於穩定，在與中甲強隊的過招中絲毫不落下風。唐堯東指導下的武漢卓爾已經漸漸步入了正軌，希望他們能將好狀態延續下去，朝著賽季開始前的目標大步邁進。
（MCX）
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