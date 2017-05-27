梅賽德斯車隊的非執行主席勞達在接受採訪時透露，漢密爾頓在第二節排位賽中慘遭淘汰的原因是賽車的調校出現問題。

在摩納哥站的排位賽中，漢密爾頓輕鬆地進入了第二節排位賽，但在第二節排位賽的幾個飛馳圈都非常掙扎，最終受到Q2最後一刻范多恩撞車引發的黃旗的影響，漢密爾頓以第14的成績被淘汰。漢密爾頓的隊友博塔斯則順利進入第三節，並以落後桿位0.045秒的劣勢獲得了第三。

「我們無法為劉易斯的賽車找到正確的調校，結果他遭遇了一場災難般的排位賽，」勞達在排位賽結束後接受天空體育的採訪時表示，「博塔斯的賽車狀況更好，非常接近第二名（0.002秒）。對他的成績我們很高興，但對於劉易斯，我們一點也高興不起來。我們必須對此進行分析，仔細的檢查兩台賽車之間的區別，以及為什麼整體調校在一台賽車上湊效，另外一台賽車上無效。」

漢密爾頓始終無法在飛馳圈中做出一個確保進入第三節排位賽的安全成績，他在賽道的Massenet彎還做出了一次精彩的救車，還在賽會的稱重區停了一會兒。漢密爾頓抱怨賽車缺乏抓地力。

在Q2的第一個和第二個飛馳圈中，漢密爾頓都無法提高自己的成績。最後一次衝擊時他卻遭遇了范多恩在游泳池彎的撞車而引發了黃旗，漢密爾頓不得不放棄了這個單圈，這也意味著排位賽對他而言已經結束了。

在被問題及如果沒有范多恩的事故，自己的排位賽成績會如何時，漢密爾頓說：「我認為我還是會很掙扎。那一圈可能僅僅能夠保證我進前十，然後在前五的車手中我還是會很掙扎，無法發揮賽車的實力。我的賽車有問題。但很高興看到瓦爾特里能夠釋放賽車的潛力，這證明了我們在這裏不是很糟糕。我們只需要找出癥結所在。」

漢密爾頓承認自己因為賽車缺乏競爭力而表現很差：「我不知道，我還沒有與工程師聊過，所以我真的說不出問題在哪裡。但毫無疑問這種感覺很古怪。」

周四第二次自由練習賽時，梅賽德斯賽車因為輪胎的問題無法提升速度，記者就此詢問漢密爾頓排位賽的問題是否已經解決時，漢密爾頓說：「肯定沒有，這就是我排在第14的原因。當然還有遇到黃旗的壞運氣，但這就是比賽。」

（考拉）