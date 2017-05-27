400場里程碑卻吞下一場1-5的失利，國安門將楊智的心裏肯定難受，與上港的比賽是楊智代表國安出戰的第400場正式比賽，雖然是在客場，但國安遠征軍還是用各種標語向楊智致敬，楊智賽后也向球迷表達了謝意，對於1-5的慘敗的，他用深深的鞠躬致歉。

楊智本場之前一共代表國安出戰了333場中超，38場亞冠、25場足協杯、4場中超杯比賽，其中一共完成了165次零封。去年國安主場打上港，是楊智代表國安出戰的第300場聯賽，今年客場打上港，楊智又趕上一個裡程碑，只是去年2-1獲勝今年1-5失利。

賽前國安遠征軍打出各式各樣標語，向這位御林軍守護者致敬，雖然是在客場，但這樣的畫面也讓人非常感動。賽后楊智也走到遠征軍看台下，向國安球迷致謝，並用一個深深的鞠躬表達了歉意，作為國安隊長、又是400場里程碑，這樣的失利對楊智來說是最苦澀的。

(瑪塔)