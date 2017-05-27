日期:5月27日，2017年蘇迪曼杯半決賽繼續在澳大利亞黃金海岸進行。在上屆冠亞軍中國與日本的較量中，最終中國隊有驚無險地戰勝日本隊，晉級決賽。央視解說洪鋼和解說嘉賓龔偉傑對本場比賽進行了點評。

首場比賽，雙方選手都表現出了明顯的起伏，但日本隊發揮稍微好些，從而以2-1取勝。對陳清晨/鄭思維的表現，龔偉傑說：「他們還是想得太多，失誤很多，明顯是包袱沒有放下。渡邊雖然很年輕，但處理球表現很老到，網前也很冷靜。這場球還是看雙方女選手在網上的爭奪。陳清晨打得不夠果斷堅決，而鄭思維進攻連貫不夠。」

對此，洪鋼也表示讚同：「這場球實際上就是看東野有紗和陳清晨的爭奪。從陳清晨（第二局）慶祝（動作）的劇烈程度就能看出她心理壓力有多大。東野的失誤也能看出她心理的變化，在第一局獲勝之後也希望能儘快擴大戰果。鄭思維和渡邊都不是像徐晨那種能直接攻直線出機會的，徐晨是只要有機會就一拍（打死），但他們倆都不具備這個能力，都要靠連貫。在總體來說，日本隊的心態好，打法也先進，是比較接近男雙思路的打法。中國隊心理壓力太重。世界上沒有必然的冠軍，還是該把位置放低。日本的小將準備很充分，發揮也更好些。」

賽后，鄭思維在總結失敗原因時也說：「上場前確實有些緊張，第一局我們基本上被限制了，打得很被動。第三局沒把握住機會，失誤有點兒多。團體賽跟單項賽確實不一樣，整個比賽氛圍都不一樣。」

第二局，林丹對陣西本拳太打得也不算輕鬆。洪鋼說：「看林丹的表情我就想問他你緊張嗎？」龔偉傑接茬兒道：「緊張，如果第一局拿下，他就不是這個表情了。」

同樣緊張的林丹選擇了較為保守的穩守反擊打法，比分雖然膠著，但明顯看出林丹是在調動著對手。洪鋼認為：「防守反擊是林丹最突出、最拿手的，倒地後起身這一下是超出一般人的。他技術沒有李宗偉那麼花，就是靠出手的停頓。林丹防住了對手的衝擊，擺正了心態，也再次證明了自己大滿貫的實力。」龔偉傑認為：「林丹的抗壓能力在對抗中整體是佔優的。」

日本小將表現也很不錯。龔偉傑說：「西本失誤率很低，速度快，能搶到機會，心態也不怕。他的打法還是有些模仿陶菲克，腳步跟陶菲克一模一樣。」而洪鋼表示：「看西本跟李宗偉打得那個時間，2局45分鐘就很能說明問題。但陶菲克是個現象級的選手，他創造機會能力非常強、得分能力也很強，西本輸就是得分能力和救球機會的差距。」

第三局，小將李俊慧/劉雨辰發揮出色，戰勝了嘉村健士/園田啟悟。洪鋼表示：「他們是為東京奧運周期準備的一對選手，今天對他們來說是很有鍛煉價值的一場比賽，關鍵分能把握住就決定了這場比賽的走勢。」

龔偉傑說：「我們在網前給對方造成了搶網壓力。我們發揮出了身高的優勢，發接發打得也不錯。在團體賽打成1-1的情況下，開局還落後，能頂住壓力是高水平運動員和頂尖選手的差距。」

第四場女單，孫瑜對陣山口茜。首局雙方比分十分膠著，不過孫瑜還是在整體實力上略遜一籌，最終0-2不敵對手。賽后，洪鋼坦言：「今天孫瑜正常發揮，只不過確實實力處下風，沒有辦法。不過總比發揮失常，不知怎麼地就輸了球強。」

第五場女雙，陳清晨/賈一凡對陣奧運冠軍組合松友美佐紀/高橋禮華。首局，雙方戰至10平，洪鋼表示：「現在，我們不能想太多，這樣的比賽多拍肯定會很多，一定要耐心。」隨後中國組合11-10領先進入間歇。龔偉傑點評：「打到現在，中國組合還是很正常的，從現在來講，這場球還是五五開的。」

在首局輕鬆拿下后，第2局最後打得驚心動魄，比分一直緊咬，不過最終中國隊還是2-0拿下了對手。對此，龔偉傑說：「這場決勝局是個很大的考驗。在壓力最大的情況下，她們能頂得住，真的很不容易。」洪鋼則認為：「這是一個優秀運動員所具備的素質。」

展望決賽，洪鋼表示：「韓國隊5個單項都很均衡，所以明天下午這場比賽還是很有懸念的。」

在說到今天雙方表現時，洪鋼介紹說：「在里約奧運之後，世界羽壇很多球隊都是新老交替。本屆蘇杯，年輕隊員在比賽中起伏也是很大，有起伏也是正常的。」

（月光）