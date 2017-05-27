5月27日，在中超聯賽第11輪的比賽中，天津權健隊主場以3-0戰勝天津泰達隊，贏得了中超聯賽歷史上的第一場天津德比勝利。本場比賽，權健隊的U23球員鄭達倫打入兩球，外援帕托也錦上添花。賽后，權健主教練卡納瓦羅也重點談到了中國足協新推出的聯賽新政話題。

對於足協推出的兩項新政，卡納瓦羅首先說到了引援規定：有時候，有一些想法是好的想法，但要選擇一個正確的時機和合理的方式。有的時候很短時間增加了很多規則，中國足球正在飛速發展，呈現上升趨勢，我也擔心會影響到中國足球發展速度。可能近幾年有些轉會費金額會比較龐大，但這也可以讓大家看到世界頂尖球員在中國聯賽里效力。但這樣的情況並不是只發生在中國，在歐洲也是有類似的情況，還是要看球員的級別。

而談到關於年輕球員的使用，卡納瓦羅則表示：我並不反對，但還是需要時間和耐心，有比較詳細和周全的計劃，結合每個俱樂部實際情況來定。全世界引人注目聯賽可能會變成年輕球員的培訓機制。中國有好幾級別的聯賽，完全可以在其他級別聯賽里進行強制執行。

那麼這兩項新政會對各個俱樂部產生什麼影響，卡納瓦羅坦言：新政本身就有很多約束，比如說每年購買內援的人數，以及年輕球員的使用，這對於我們這些年輕俱樂部來講影響還是比較大的。並不是說我不支持新政，我是個非常喜歡使用年輕球員的教練，我也是個年輕的教練。我來中國並不是僅僅為了工作來的，我還是希望贏取榮譽，我還是希望帶隊出現在亞冠舞台上，贏取亞冠冠軍。但如果規定太多的話，對於亞冠來說會有限制，對中國頂級球隊參加亞冠會有影響。

卡納瓦羅最後說到：中國足協會徵求每個俱樂部的意見，也會聽一聽各個主教練想法，6月5日在廣州有一次關於新政的會議，里皮也會出席，每個教練會把自己的意見說一下，再和足協去商討和辯論，當然，足協一旦制定什麼規定，我們俱樂部會無條件遵守與執行。

（於靜）