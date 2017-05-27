李昊桐歐洲PGA錦標賽持續低迷 第三輪交出75桿北京新浪網 (2017-05-27 22:56)
李昊桐第三輪延續前一天低迷
日期:5月27日消息，21歲的中國球手李昊桐今晚在英格蘭溫特沃斯高爾夫俱樂部西球場帶著75桿（+3）的成績完成了歐巡旗艦賽——歐洲PGA錦標賽第三輪，目前已經跌出前50位。
世界排名第128位的李昊桐第3次出戰歐洲PGA錦標賽，並在第一輪就創下個人在這場賽事的單輪最低桿數69桿（-3），排在並列第14位，僅落後領先者三桿。然而進入到第二輪，他就陷入了掙扎，周五交出76桿（+4），一下子跌至並列第37位。在今天被譽為「移動日」的第三輪比賽中，這位當前世界排名最高的中國球手並沒有向前沖，在2號洞便吃下柏忌，雖然在4號洞連續第三天拿到小鳥，但是隨後在7號洞和9號洞分別吞下柏忌。
轉場之後，李昊桐一度打出了小高潮，在12號洞和13號洞連捉2隻小鳥，不過很快又遇到了麻煩，在14號洞和15號洞分別出現柏忌和雙柏忌，打出75桿（+3），取得三輪220桿（+4）的總成績，目前已經跌至並列第56位。
此前，李昊桐在歐洲PGA錦標賽的最好成績是去年獲得的並列第27名。從目前的形勢來看，他周日的任務是抓住最後18個洞的機會，希望能夠超過去年在這裏取得的成績。
（羅毅）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
李世石:請向柯潔說句「辛苦了」 他應得到掌聲【北京新浪網】
8進總決賽6次不被看好!面對4巨勇士詹皇這樣說【北京新浪網】
江鑄久：人機大戰成「絕唱」 人類圍棋向何處去？【北京新浪網】
聶衛平：馬雲是幹什麼的？圍棋他不懂【北京新浪網】
人工智慧偶遇圍棋 AlphaGo遠去 圍棋路在何方【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》