日期:5月27日消息，21歲的中國球手李昊桐今晚在英格蘭溫特沃斯高爾夫俱樂部西球場帶著75桿（+3）的成績完成了歐巡旗艦賽——歐洲PGA錦標賽第三輪，目前已經跌出前50位。

世界排名第128位的李昊桐第3次出戰歐洲PGA錦標賽，並在第一輪就創下個人在這場賽事的單輪最低桿數69桿（-3），排在並列第14位，僅落後領先者三桿。然而進入到第二輪，他就陷入了掙扎，周五交出76桿（+4），一下子跌至並列第37位。在今天被譽為「移動日」的第三輪比賽中，這位當前世界排名最高的中國球手並沒有向前沖，在2號洞便吃下柏忌，雖然在4號洞連續第三天拿到小鳥，但是隨後在7號洞和9號洞分別吞下柏忌。

轉場之後，李昊桐一度打出了小高潮，在12號洞和13號洞連捉2隻小鳥，不過很快又遇到了麻煩，在14號洞和15號洞分別出現柏忌和雙柏忌，打出75桿（+3），取得三輪220桿（+4）的總成績，目前已經跌至並列第56位。

此前，李昊桐在歐洲PGA錦標賽的最好成績是去年獲得的並列第27名。從目前的形勢來看，他周日的任務是抓住最後18個洞的機會，希望能夠超過去年在這裏取得的成績。

（羅毅）