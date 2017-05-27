日期:5月27日晚，經過五個多小時鏖戰，中國羽毛球隊終於在蘇迪曼杯半決賽中3-2險勝日本隊，晉級決賽，將與韓國隊爭冠。

本場，鄭思維/陳清晨首戰1比2告負，林丹第二場頂住重壓以 2比0擊敗西本拳太。六次出戰蘇杯，拿下第22場勝利，保持了在蘇迪曼杯半決賽及決賽九戰全勝的驚人紀錄，不愧是國羽的定海神針。

比賽中，林丹似乎忘記了33歲的「高齡」，如拚命三郎一般，多次倒地魚躍救球。有一分，林丹和對方36拍回合球，最後一個魚躍非常精彩。

賽后央視記者問林丹，你一個三十多歲的大男人領著一群90后參加比賽什麼感覺 ？ 林丹說，自己會從年輕的隊友身上找回衝勁，既然來了就全力打好每一場比賽。

儘管去年飽受出軌醜聞困擾，但是在球場上，林丹依然是無人可敵的王者。(新體)