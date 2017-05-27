本輪中超再次上演京滬大戰，只是代表上海迎戰北京國安的變成了上海上港。這支上海灘的新貴也絲毫不給中超老大哥留下任何的情面，一場5-1的血洗也說明了如今中超聯賽時代的更替。而在本周中國足協頒布的新政下，對於U23球員更加強調培養的情況下，韋世豪和唐詩這兩位2014年亞青賽的雙星也是人們關注的焦點，前者梅開二度兩球成名，後者則是將門前的一次空門機會浪費后在第50分鐘被換下場。

本賽季開始前，在中國足協頒布U23新政后，各俱樂部就展開了一場哄搶符合這個年齡段要求的年輕球員，其中也有不少在海外闖蕩的新星選擇回國，韋世豪和唐詩兩人就是在這樣的大背景下分別加盟了上海上港和北京國安。雖然同是海歸，也都是2014年亞青賽中國隊的絕對主力，但兩人加盟球隊之後的狀況卻截然不同。

本賽季至今，唐詩已經在中超出場11次，足協杯出場1次，場場首發，雖然沒有進球和助攻，但有4次關鍵傳球。賽季第一場面對恆大，唐詩的表現可以用驚艷來形容，他的持球突破和無球跑位都給衛冕冠軍製造了巨大的威脅，和大牌球員過招絲毫不佔下風，甚至在比賽中還上演了一次1V3的好戲，國安球迷都稱他是球隊未來的希望。

唐詩確實在國安的邊路打出了自己的特點，甚至還包辦了球隊的一些定位球，這也能看出球隊上下對他的重視和信任。然而隨著賽季的進行，國安進行了變陣，一段時間，唐詩也不得不從自己習慣的左路換到右路。身為左腳將的他在這種情況下也確實無法完全展現出自己的特點和能力。在賽季前5場都至少打半場的情況下，最近6輪比賽只有2場比賽時間超過45分鐘。今晚雖然打了50分鐘，但門前的那次空門機會打飛也讓國安錯失了一次改變比賽局面的機會，而他的發揮也似乎被對方的U23球員，自己的好兄弟韋世豪所籠罩。

的確，韋世豪是一名進攻端頗具特點的球員，他在加盟球隊前曾豪言要證明自己的能力不靠U23新政也能踢上球。雖然體現出小夥子的雄心，但在前場攻擊球員大牌雲集的上港，韋世豪只能是在替補席上等待機會，前3輪聯賽，他甚至沒能獲得哪怕1分鐘的出場時間，哪怕是另一名U23球員在開場十幾分鐘就被替換下場的情況下。

直到聯賽第4輪對陣山東魯能的比賽，韋世豪才首次獲得替補登場的機會，他很快就在禁區外利用一腳世界波絕殺了老東家，給所有人留下了深刻的印象。然而這顆進球並沒有改變他在球隊的命運，在之後的幾場比賽中，他一共才出場14分鐘。在之前國家二隊的集訓名單中，韋世豪36分鐘的出場時間是所有入選球員當中最少的。

今晚的這場焦點戰，由於張華晨的受傷，韋世豪得到了一次寶貴的首發機會。小夥子也是相當的爭氣，在比賽中將自己個人能力強，速度快的優勢發揮得淋漓盡致，在第26和第52分鐘的進球，更是讓全國球迷都見識到了他的能力。雖然在進球后因為脫衣慶祝吃到黃牌，但在兩球成名的背景之下，這張黃牌又何妨呢？

同為95年齡段中的佼佼者，都有海外闖蕩的履歷，也都在這樣的磨鍊中遇到了不少挫折，堅持是他們共同的目標。也許，賽后哥倆也會坐在一起敘敘舊，交換一下中超的感受吧。本周足協頒布的新政對於年輕球員的表現也提出了更高的要求，他們的發揮勢必也將影響到中國足球今後的發展。更加難能可貴的是，他倆在下賽季依然符合U23年齡的規定，所以他們必將獲得更多的出場機會，當然，我們也希望他們不只是曇花一現，真正在聯賽中，在球隊里站住並且站穩腳跟，還得靠他們自己。

（糖蜜）