絕殺，張呈棟在最後時刻為華夏幸福完成了絕殺。這樣一種絕殺方式，可能是賽前很多人沒有想到的，畢竟在自己的主場面對實力不強的長春亞泰，華夏幸福竟然被對手逼到了傷停補時仍然是平局的比分。當球迷們甚至有一些絕望的時候，張呈棟挺身而出，在禁區外一記射門攻破泰達球迷。完成絕殺時，現場幾乎瘋狂了，所有集體起立為張呈棟歡呼、鼓掌……



比賽結束后，張呈棟也自然成為媒體採訪的焦點。談到這個進球，張呈棟哈哈一笑：蒙的、蒙的。最重要是球隊團結。我們真的沒有放棄，就像教練說的，無論主場還是客場都要爭取去贏球。不能說比分平了就放棄，還是要爭取拿下比賽。



那麼，已經打進兩個球，特別這個絕殺進球是不是送給河北球迷的大禮呢？對此張呈棟說到：我們教練平時對我們的要求很嚴格，這場是我去絕殺對手，可能下一場就是其他人。我們做好自己，就一定能更強大。



本賽季華夏幸福隊的進攻點非常多，對此張呈棟直言：這是一個非常好的現象，我們的U23球員也進球了。這也和我們的訓練有很大關係，平時的訓練，主教練的要求也是非常嚴格的。教練和球隊都給我們創造了非常好的條件，所以我們還能做得更好吧。



上一場任航進球后就說過，場上的主力球員中好像就趙明劍沒進球了，那麼現在會不會鼓勵這位好朋友呢？對此張呈棟笑著說到：哈哈，肯定會的。不過這也正常，畢竟他的位置首先還是要做好防守。



話題回到今天的比賽中，張呈棟坦言：今天球隊有一些機會沒有把握住就可能會被對手進球，有的時候足球就是這樣的，在那個時候我們的注意力需要高度集中，還是需要吸取教訓。後面的客場比賽，我們也要爭取拿下。對我們來說，賽前就預感比賽會很困難，最終我們沒有放棄。這也是教練要求的，希望我們能繼續保持下去，無論在主場還是在客場。



鮮為人知的是，日常的訓練中，張呈棟經常陪桂宏進行加練，談到這個細節，張呈棟又幽默一下：剛才桂宏還說了，說我幫他加練，結果把我練出來了。其實我們每次訓練完都有時間加練，所以作為稍微年長一點的球員，也希望他們更出色。在嚴格要求自己的同時，也會多幫助他們。



接下來，華夏幸福後面4輪將遇到比較強的對手，對於後面的比賽，張呈棟說到：我們現在士氣也提高了，也不怕任何對手，希望我們能取得一個好的成績。



值得一提的是，最後談到自己平時在業餘生活中寫的那些文章是不是自己有感而發，還是有人「代筆」，張呈棟特別認真地說到：「絕對是我自己寫的，希望大家能關注。（袁野）