日期:5月27日消息，ATP250系列賽法國里昂公開賽結束男單決賽，本土選手特松加以7-6(2)/7-5擊敗了捷克名將伯蒂奇，生涯首次在紅土賽事奪冠，這也是他賽季第三冠、生涯第15冠。

特松加本周發揮出色，生涯首進紅土決賽，伯蒂奇在半決賽雙搶七險勝拉奧尼奇，賽季首進決賽，兩人此前交手多達12次，伯蒂奇8勝4負領先，紅土交手各勝一次。

首盤比賽，兩人的發球狀態都不錯，各自保發，第3局伯蒂奇在15-40的情況下驚險連得四分保發，接下來幾局波瀾不驚，先發球的伯蒂奇5-4領先，壓力之下，特松加出現波動，但是他在本土觀眾的加油聲中挽救兩個盤點后保發，將首盤比分帶到5-5，各自送出love game后，首盤來到搶七，結果特松加一路領先，7-2拿下首盤。

第二盤比賽與第一盤幾乎如出一轍，兩人都在自己的發球局裡十分強勢，一路保發，先發球的特松加6-5領先，伯蒂奇在面對全場比賽非保不可的一局裡心態出現波動，送出賽點，特松加成功兌現，7-5再下一盤，奪得冠軍。

（rod）