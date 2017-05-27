日期:5月27日消息，德國高爾夫新秀馬克西米蘭-基弗（Maximilian Kieffer）採用了哥倫比亞帥哥卡米羅-畢耶加斯(Camilo Villegas)經典的「蜘蛛俠」式的果嶺上看線方式，在歐巡旗艦賽-歐洲PGA錦標賽半程之後排到第4位，僅落後3位並列領先者一桿，有望拿下個人職業生涯的首個歐巡賽冠軍。而在基弗心裏，他想要效仿老鄉馬丁-凱梅爾，登頂世界第一的寶座。

每當基弗對自己的推桿路線有所懷疑的時候，他就會擺出「蜘蛛俠」的模樣，伸出大腿，傾斜地靠在果嶺上，從而更好地觀察推桿路線，作出接下來將球推進洞的理想路徑。「有時候，當我面對一個相當平的推桿，我不確信拐線怎樣走的時候，我就會傾向於躺在果嶺上，伸展身體來看線，」26歲的基弗在第二輪交出68桿（-2）接受了路透社的採訪，「這幫助我更好地看清路線。」

基弗克服了在前2個洞連吞柏忌，但是隨後也在6號洞和8號洞拿到了小鳥。轉場之後，基弗大發神威，在11號洞拿下了6英尺的小鳥推，在標準桿為三桿洞的12號洞切球進洞擒獲老鷹。到了13號洞，他在30碼之外的小球最終進入了洞口，到了14號洞，觀眾們更是為他精準的攻果嶺一桿歡呼，隨後灌入10英尺的小鳥推。

「這是美好的一天，打得漂亮和冷靜，」基弗賽后評價了自己的表現，「我在自己的開局之後感到相當生氣，但是不知怎麼的，我開始打出了一些好球，但是當這些推桿開始進洞的時候，這就是一種獎賞。當我有機會的時候，我就捉住機會。切球進洞擒獲老鷹也是一點點獎賞，不過這隻是保持耐心的問題，等著小球進洞拿小鳥。」

儘管今年是基弗的第5個歐巡賽賽季，可他還未曾贏過歐巡賽，最好成績還是2013年西班牙公開賽的亞軍。不過這位來自於杜塞爾多夫的德國人還是相信，他每一年都有進步，瞄準今年進入到獎金榜前30位的目標。

「我感覺我現在比五年前加入到歐巡賽的時候是一名更出色很多的高爾夫球手了，」現世界排名第320位的基弗表示，「我在過去的冬天進行了一些揮杆的調整，我感覺我的擊球非常出色。要是得到更好的成績，這會是美妙的。」

基弗坦言，他從2位德國的前世界第一伯翰德-蘭格（Bernhard Langer）、同樣來自杜塞爾多夫的凱梅爾身上備受巨大的鼓舞。「當我還是小孩子的時候，伯翰德是一個很重要的偶像，當我還是業餘球手的時候，我就知道了馬丁，」基弗解釋道，「當我打青少年高爾夫比賽的時候，馬丁剛剛轉為職業球手。能夠看到住得與你很近的某個人，擁有與你相似的背景，然後登頂世界第一，這是非常棒的。這會讓你想著，『我也能夠做到他那樣的成就』。」

（羅毅）