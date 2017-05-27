2017年5月27日，相信這是一個令北京球迷都無法忘記的夜晚，在上海八萬人體育場，北京國安1-5被上海上港血洗，遭遇了本賽季聯賽中最為慘痛的失利。更殘忍的是，本場比賽還是國安功勛門神楊智代表國安出戰的第400場比賽，沒想到上港隊用5粒苦果般的進球來讓楊智的這場里程碑戰役銘心刻骨。毫無疑問，「5·27慘案」也會寫入國安足球歷史恥辱冊中，更會令隊長楊智難以釋懷。

12年一個輪迴，當楊智今晚率隊踏上上海體育場草坪的時候，已身為隊長的他迎來自己第400次代表國安出戰各類比賽。賽前俱樂部推出了主題為「智勇雙全」的致敬海報，主帥何塞還親自將一件印有「智勇雙全 400」的球衣贈送給楊智，賽前楊智在接受採訪時表示會扛著球隊一起向前。

然而令楊智沒有想到的是，本場比賽面對攻擊火力強大的上海上港，國安的防線是如此不堪一擊，縱使「聖楊智」有三頭六臂也是無力回天。更讓人無奈的是，楊智把手的球門竟然被1995年出生的韋世豪兩次洞穿，雖然這兩粒進球都跟楊智關係不大，但也足以令球迷唏噓，34歲的楊智面對比他小一輪的韋世豪毫無還手之力，頗具「長江後浪推前浪」的悲涼。

相信接下來的每一分鐘對於楊智來說內心都是五味雜陳般煎熬，作為外援的胡爾克沒有給楊智留絲毫情面，先是通過一記遠射破門，隨後又在禁區里「戲耍」楊智，楊智被引蛇出洞留下空門，胡爾克再助攻武磊得分；隨後國家隊小老弟武磊又在楊智傷口上撒鹽，通過一記穿襠破門第5次洞穿楊智把守的球門。

聯賽11輪過去，國安的丟球數已經達到了20個，這對以往一向以防守著稱的國安來說並非毫無緣由的，本賽季徐雲龍和周挺的雙雙離隊令球隊的防線瞬間失去了重心，上賽季的主力中衛克里梅茨因為受到外援政策的影響無法出場，就連上賽季的絕對主力趙和靖也很難出現在首發當中，可以說國安本賽季的防線完全是一條嶄新的、全華班防線。姜濤、於洋、雷騰龍和李磊雖然經歷了十幾場比賽的磨合，但面對多點火力開炮的上港難免顯得陣腳大亂，措手不及。

但作為老大哥的楊智並沒有怪罪這群小老弟，通過比賽我們看到，楊智並沒有因為一次失球而責怪隊友，反而是沖隊友鼓掌，喊著再來，他寧願把失球的責任攔在自己的身上，就像他賽前所說的那樣，會扛著球隊一起向前。賽后楊智也表示，雖然輸了5個球，但是球員踢出了他所希望的自信。作為一名效力於國安12年的老臣，相信楊智不會氣餒，下場比賽他還會率領御林軍重整旗鼓，重頭再來。（二餅）