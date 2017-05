和中國不一樣,日本不把圍棋當作體育項目,而認為是文化興趣。這次柯潔和阿爾法狗的三番棋大戰,在另一個圍棋強國日本是作為IT、科學新聞來報導的。

當柯潔投子認負后,日本方面也很快進行了報導。

日本的門戶網站《IT media NEWS》以《最強圍棋AI AlphaGo全勝 世界最強棋士不敵》為標題發了快報,日本門戶網站日本雅虎用這篇報導作為了下午10條推薦新聞之一。文章說——

The Future of Go Summit,5月23日,在中國浙江省,圍棋世界排名第一選手柯潔九段與美國谷歌旗下DEEP MIND的圍棋AI AlphaGo 進行了第三局的比賽,柯潔九段投子認負,AlphaGo獲得了勝利,在此前進行的第一局和第二局的比賽中,AlphaGo也都取得了完勝。作為世界最強棋手,他未能從AlphaGo那裡獲得一盤勝局。

AlphaGo在2015年的10月面對歐錦賽三次獲勝的樊麾二段5戰5勝。2016年5月和當時的世界頂級棋手李世石九段進行了一次5番棋的勝負,獲得4勝1負的成績,讓人知曉了它的實力。

當時AlphaGo的配置是由1202個CPU以及167個GPU組建的,而這次的AlphaGo則是年度開發者會議「Google I/O 2017」之後,由全新的「TPU(Tensor Processing Unit)」一台構成的。

在這篇文章后,日本網民們的留言按照點讚多少排位如下——

「向輸了一次還能再戰的名人表達敬意。」 讚成2403 反對289

「在有限的結果中,當然最後會是這個結果,頂級選手能夠對陣就應該得到敬意。」讚成2406 反對352

「人已經贏不了了啊。」讚成1721 反對260

「贏的辦法還是有的……拔電源。」(看來中外都會這一招)讚成515 反對85

「令人吃驚的是,世界最強的圍棋士竟然是19歲的年輕人,19歲就拿到了9段,太牛了,還是應該這樣想,機器擴展了人類所能達到的可能性。」(這最後一句好像各種賽博朋克都會有的論斷啊)讚成462 反對68

「很簡單,它又沒有狀態的起伏和疲勞。」 讚成234 反對37

「創造這個程序的也是人類,所以不能說人類敗了。」讚成189 反對48

「圍棋的世界,計算機已經凌駕於人類之上了。」讚成172 反對50

「讓兩個這個AI比賽的話,會不會找出他們的弱點和贏他們的方法呢?我覺得開發者已經想到了這一點吧。」讚成88 反對20

「人被打敗很正常,人已經不能比車跑得更快了啊。」讚成105 反對18

「這本來是人類之間爭奪勝負的,和機器爭奪勝負有什麼可看的?」讚成98 反對33

「CPU1202+GPU176+專門軟體才能贏世界第一,這世界第一真不是蓋的,這樣下去,阿爾法狗還會成長的。。」讚成192 反對53

「人類只有一個大腦,計算機……。」讚成36 反對11

「我好想人類的頭腦是無限的啊。」讚成38 反對14

「應該沒有人因為和計算機拼誰算得快輸了而感到懊惱吧,這不是什麼可悲的事情,能夠把這麼強的計算機和軟體開發出來的人才是大牛,能與之一戰的世界冠軍也很牛。」讚成11 反對8

「最近IBM沒聲了。」讚成8 反對2

《讀賣新聞》 《AI 阿爾法狗圍棋三連勝 和人類的對局結束》

美國谷歌旗下的英國公司開發的圍棋人工智慧AI 阿爾法圍棋和世界最強圍棋士,19歲的中國人柯潔九段的對陣第三局,在27日中國的烏鎮結束。阿爾法圍棋第209手先手獲得勝利,以3連勝徹底壓倒了柯潔9段。

最終局,柯潔九段以下得好的第二局一樣,要求執白,阿爾法圍棋同意了他的要求。這天的對決,柯九段表現出了積極的作戰態勢,阿爾法圍棋正確對應,逐漸拉開優勢獲得了勝利,顯示其進化后的實力。

柯九段賽后的發佈會上表示第二戰結束后,沒有睡好,他說:「阿爾法圍棋太強了,實在是非常辛苦的對手,我本希望再努力一些的。」承認了完敗。

開發公司的哈薩比斯首席運營官說:「阿爾法圍棋給古老的遊戲帶來了新的知識,這將是它最後一次和人類對局。」

在這篇文章后,日本網民留言說——

「這是說已經不把人類當對手了是吧,今後要AI對AI爭奪更強了,我的心情很複雜啊。」讚成709 反對118

「將棋是9X9,圍棋是19X19,計算機很難贏人類的,這話也就是2、3年前說的吧,這強大的也太快了。」讚成231 反對28

「圍棋是古老的遊戲嗎?」讚成451 反對127

「今後是阿爾法狗和deepzen GO的對決了。」讚成332反對96

「讓我想起了世界大戰那個電影,電腦發射了核導彈,計算機來進行對手的選擇,最後導致了這一問題,希望可以和平利用這樣的技術。」讚成13 反對2

「圍棋和將棋都沒法贏AI了。」讚成79 反對16

「要是兩台阿爾法狗對決會是怎麼樣的呢?」讚成109 反對23

「和人類的對局結束了,這什麼話,是要離開地球去宇宙旅行尋找新的對手去了嗎?」讚成2 反對0

「圍棋啊,這已經是多年前的事情了吧,現在的人類都在捉口袋小精靈呢。」讚成114 反對32

「從有意識,到發現自我,這不會遙遠了吧。」讚成1 反對1

「幾個月前,日本的圍棋軟體還輸給趙治勛呢,日本的軟體太爛了。」讚成5 反對3

「看看AI自己和自己下,人類會有全新的認識吧。」

「以前武將通過圍棋學習戰略,這個AI如果可以指導戰爭的話,啊,這就是天網系統吧。」(小編也想問,終結者和康納在哪裡)讚成57 反對8

「今天也許是遊戲,但是明天可能就是警鐘。」讚成57 反對14 (周超)