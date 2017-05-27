日期:5月27日晚19點35分，2017年中超聯賽第11輪在上海體育場開始一場較量，上海上港主場迎戰北京中赫國安。上半場第25分鐘武磊右路傳中，韋世豪左腳推射得分。比賽第51分鐘奧斯卡中場送球，韋世豪左路得球擺脫姜濤防守，迅速內切後起腳怒射梅開二度。第56分鐘上港右路邊線附近罰自由球，奧斯卡腳底板拉球，胡爾克直接起左腳就打，球打在國安隊員腿上，楊智判斷上出現閃失，皮球飛入大門左側。第74分鐘奧斯卡推進中精確轉移到右路，胡爾剋扣球轉身傳中，在禁區左側的武磊側身凌空掃射得分。第83分鐘奧斯卡前場推進中快速轉移到左側，武磊面對楊智推射球門近角同樣實現梅開二度。第89分鐘伊爾馬茲單刀進球，最終上海上港主場5比1大勝北京國安，創造兩隊隊史最大比分紀錄。

由於博阿斯此戰受罰，賽后，上港助教丹尼爾出席了賽后發佈會，對於今晚的這場比賽，丹尼爾表示：「首先我要祝賀博阿斯取得職業生涯第200場勝利，其次祝賀球員，他們是今天勝利的主角。我們在比賽中還有更多機會，比分可能會更高，5比1也是一個不錯的比分。」

由於博阿斯被禁賽不能進進球場指揮，那麼，丹尼爾在比賽中是如何與博阿斯溝通的呢？面對這樣的問題，丹尼爾透露：「今天我們和博阿斯在比賽中的溝通是沒有的，因為這是不被允許的。我們今天這場比賽是在賽前把所有細節都溝通好了，比賽中就沒有溝通了，我們在比賽中都知道要怎麼做，隊員們也都知道該如何發揮好。」

本場比賽上港小將韋世豪表現出色打進2球，對於這名小將今天的表現，賽后，丹尼爾也給予了這位年輕小將讚賞：「韋世豪今天的比賽表現很好，他進了兩個球，對他表示祝賀。我們確實在韋世豪進球前考慮過是不是將他換下，但是他用進球回報了主教練的信任，我們就推遲了換人的決定。」（曲小尤）