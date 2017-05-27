U23之夜！U23一天之內爆發連轟5球 斬國安贏德比北京新浪網 (2017-05-27 23:10)
5月27日，中超結束5場比賽的爭奪，在這5場比賽當中，U23球員共打入5球，這一夜也成為了U23之夜。
在下午進行的一場比賽當中，貴州恆豐主場對陣江蘇蘇寧。本場比賽在進入傷停補時之前，雙方打成1-1平，92分鐘恆豐隊閔俊麟破門得分，讓球迷一度以為恆豐逆轉取勝，不過之後洪正好迅速扳平比分，最終雙方2-2握手言和。
而晚場進行的比賽中，中超U23球員更是大放異彩，在上港5-1戰勝國安的比賽中，韋世豪梅開二度幫球隊奠定勝局。
權健3-0戰勝億利拿下天津德比，鄭達倫同樣梅開二度。看來在中超進行11輪之後，各隊U23球員已經開始漸入佳境，希望能如韋世豪所說，U23球員都可以靠實力踢球，而不是靠政策踢球。
（新體）
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