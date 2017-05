5月27日晚,2017賽季中超聯賽第11輪比賽繼續進行,在一場同城德比焦點比賽中,天津權健主場3-0擊敗天津泰達億利,賽后打入一球的權健前鋒帕托更新了個人微博,巴西人表示權健是偉大的球隊,今天球迷對球隊來說是最偉大的。

帕托在個人微博中寫道:「We won!!!!!!,I will remember this big emotion! We are a great team!!! I am very happy for the team, the fans and the President of the club!! Thank you to all the fans, all fans were great for us today!!! Jia you。(譯文:贏啦!!!!! 我會記得這一刻的激情澎湃!我們是最棒的球隊!!!我為我們的球隊,我們的球迷和球隊的老總而高興!!謝謝所有的球迷們,今天球迷們對我們來說是最偉大的!!!加油!)」

(新體)

