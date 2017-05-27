帕托:會記得這刻的激情澎湃 權健是偉大的球隊北京新浪網 (2017-05-27 23:10)
帕托
5月27日晚，2017賽季中超聯賽第11輪比賽繼續進行，在一場同城德比焦點比賽中，天津權健主場3-0擊敗天津泰達億利，賽后打入一球的權健前鋒帕托更新了個人微博，巴西人表示權健是偉大的球隊，今天球迷對球隊來說是最偉大的。
帕托在個人微博中寫道：「We won！！！！！！，I will remember this big emotion！ We are a great team！！！ I am very happy for the team， the fans and the President of the club！！ Thank you to all the fans， all fans were great for us today！！！ Jia you。（譯文：贏啦！！！！！ 我會記得這一刻的激情澎湃！我們是最棒的球隊！！！我為我們的球隊，我們的球迷和球隊的老總而高興！！謝謝所有的球迷們，今天球迷們對我們來說是最偉大的！！！加油！）」
（新體）
」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
李世石:請向柯潔說句「辛苦了」 他應得到掌聲【北京新浪網】
8進總決賽6次不被看好!面對4巨勇士詹皇這樣說【北京新浪網】
江鑄久：人機大戰成「絕唱」 人類圍棋向何處去？【北京新浪網】
聶衛平：馬雲是幹什麼的？圍棋他不懂【北京新浪網】
人工智慧偶遇圍棋 AlphaGo遠去 圍棋路在何方【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》