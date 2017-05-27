5月27日晚，2017賽季中超聯賽第11輪比賽繼續進行，在一場同城德比焦點比賽中，天津權健主場3-0擊敗天津泰達億利，賽后打入一球的權健前鋒帕托更新了個人微博，巴西人表示權健是偉大的球隊，今天球迷對球隊來說是最偉大的。

帕托在個人微博中寫道：「We won！！！！！！，I will remember this big emotion！ We are a great team！！！ I am very happy for the team， the fans and the President of the club！！ Thank you to all the fans， all fans were great for us today！！！ Jia you。（譯文：贏啦！！！！！ 我會記得這一刻的激情澎湃！我們是最棒的球隊！！！我為我們的球隊，我們的球迷和球隊的老總而高興！！謝謝所有的球迷們，今天球迷們對我們來說是最偉大的！！！加油！）」

（新體）

」