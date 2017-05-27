一場你看了上半場絕對想不到最終結果的賽事，但又是一場看了全場你必須嘆服主隊得分能力的比賽。97年甲A聯賽北京國安曾輸給大連萬達1比5，但緊接著國安又以9比1大勝上海申花，最大失利和最大勝利背靠背，成了很多國安球迷流傳至今的談資。誰也不會想到，在2017年5月27日這個非常普通的日子里，國安第二次上演了1比5這個最慘結局，彷彿有天意相隨，這次在國安身上打出最慘比分的復讎者，雖然不是申花，但還是上海的隊伍。

當年9比1那場，除了偶然性還是偶然性，否則申花當年就不可能是甲A前四的隊伍。而今天這場5比1，儘管國安主帥何塞認為上港僅僅球進的多而已，但確實這是很多必然性疊加的結局。上港在比賽中體現出的，正是現代化隊伍最需要體現的一面；反擊中把握機會的能力，這可能比國安高出好幾個層次。

不信請看，張池明、唐詩、張稀哲在上半場都送出很多危險球，但國安都沒有進，何也？因為你是相對靜態下的傳球，而且起出的球有一定高度，最後的落點被早有準備的上港後衛算計准了。再看上海上港的五個進球，特別是第一球、第四球和第五球，都是在快速運動戰中的地面來回輸送，而且毫不停頓，瞬間判斷，瞬間出腳，絕不給你思考判斷的時間。最後輸送的那一下，是找你後衛接不到的地方，而且是本方隊員呆的地方，你的後衛徒有人多，其實也來不及堵好漏洞。這不就是高級隊伍應該有的能力嗎？而國安貌似危險的那些送球，說白了，最起碼也是和上港後衛五五開的爭奪局面，何況上港還多個門將。

特別要讚的是第五球，奧斯卡得球轉身，面對四人防線，武磊稍微提前一步，處在空檔位。筆者確信四位北京隊後衛，正在快速思考，如何協作夾擊奧斯卡，同時也要防範武磊的衝擊，但奧斯卡根本不給他們這個判斷機會，剛剛轉身就直接送地面球，武磊拿球就沖，充分發揮他腳下帶球神速的特點，而北京四隊員還需要轉身再追，其實就已經追不上了，在20米距離內，一個正面突擊的衝刺高手，肯定比轉身再追的後衛要快。你在自己后場來回送安全球，傳球到位率100%也說明不了什麼，你在現場發起反擊，就最後幾下處理送球全部到位，頂你無數個安全傳遞！何塞教練難道覺得自己的隊員和上海上港在這個環節是一樣水平的嗎？

從第五個進球來看今日上港，除了上半場剛開始被國安打得有些狼狽之外，一旦找到了那種節奏感，此類配合彼彼皆是，上港首發攻擊手沒有高中鋒類型的人物，起高球進攻基本就是浪費，上港就把地面技術貫徹到底，從開始推進到最後進球。前場隊員在地面配合上，表現出的水平讓人咋舌，有這樣能力的隊伍，我們必須得說無愧亞洲頂級。以前的比賽，我們讚美胡爾克如何偉大，也有點感慨上港這樣下去豈不成了一人之隊。但今日之比賽打破舊觀念，韋世豪和武磊表現出中國本土進攻隊員的智慧和超強殺傷力，而他們的卓越表現，是融合到整支隊伍的優秀體系之中。

誰是上海底蘊最深厚的隊伍，毫無疑問上海申花。這可是「上海隊」的唯一傳人，只要不解散，他將永遠佔據著新中國上海足球底蘊第一的位置。但一個集體的底蘊深厚，和是不是眼下的實力第一沒有關係，他就是已當前的實力對比來定。否則往大里說，輪底蘊深厚，現在世界頭號強國哪裡會輪得著建國才多少年歷史的美國？上海上港，很顯然就該是上海目前第一號的隊伍，所謂的上海灘老大。

今年上港從亞冠資格賽開始算，到現在100天左右，總共只打了20場各項賽事，已經取得15場勝利，另外有兩場平局，僅輸了三場，其中亞冠最後一輪輸球有應付之感。100天內，光5比1這個比分就出現過三回，分別是聯賽對長春，對北京，亞冠對西悉尼。這樣的戰果，全中國只有恆大能媲美，全亞洲估計也沒幾家能做到。現在上港是處在歷史最旺時期，而且顯然還得旺下去。現在的申花，要達到這個水準，不發生天翻地覆變化達不到。

上港其實早在引入海森之後，實力上開始經猛追上海申花了。這裏不看德比戰的結果，聯賽高下從來不是靠德比來決定。上海申花有自己隊伍的優秀品質，有非凡的意志力。但要說到內在實力，國內隊員配合度，臨場執行力，走地面戰術的神出鬼沒程度，外援質量，外援和國內隊員共存效果都非常好，這些指標上港前兩年就已經超出申花，現在更是高出一截。至少胡爾克不會中超落後五十年，飲食不習慣這種話吧，拿中國人開的這麼高工資，來中國就安心踢球，全力奉獻！

申花有沒有可能殺入聯賽四強，答案是絕對有，畢竟後面主場場數攢了那麼多，而且現在客戰也不差。但上港，它的標準就是在中超和亞冠兩條戰線上衝冠或者說爭冠。當然是兩個層次。有時候上海球迷會開玩笑說金山是上海第一魔鬼主場，比羅比羅是第一外援，顧斌是上海第一本土球星，但這是關心中甲的球迷的玩笑。現在這些個上海最高指標，只能給上海體育場，胡爾克和武磊！上海目前的最強隊伍也只能給上海上港，這點都不承認，基本就不能當球迷看了。

（孟巍）