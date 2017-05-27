身為隊上年紀較長的球員、又有SBL新人王的成績加持，來自台啤的李愷諺順理成章被欽點為世大運代表隊的隊長，不過他認為全隊都有值得互相學習之處，期盼球隊在世大運賽事中創下佳績。

「其實我最近狀況不是很理想，但我也不會在意，反正現階段就是持續苦練再苦練，世大運的時候再爆發出好表現就好。」李愷諺並表示球隊多數成員在去年便曾一同集訓，因此有一定的默契存在，希望在日後的瓊斯盃能先打出效果、進而在世大運打出更好的成績。

李愷諺強調全隊都是UBA頂尖的球員，因此每個人都在互相學習、一同進步：「就算我是學長，隊上很多學弟都有值得我學習的地方。」

世大運代表隊27日在表演賽中以60：76不敵「學長」中華隊，賽後總教練Charlie Parker認為失誤以及出手選擇是球隊需要改進之處，但整體而言還算滿意，並相信球隊的表現會越來越好。

結束表演賽後，世大運代表隊將在31日前往北京進行為期10天的移地訓練，預計返台後便換選出正選的12人名單。